Najkrvaviji napad posljednjih tjedana: Među poginulima velik broj djece

Najmanje 12 ljudi ubijeno je u Afganistanu u pakistanskim zračnim napadima blizu granice između dviju zemalja, što je najveći broj smrtno stradalih u posljednjih nekoliko tjedana, objavili su u srijedu afganistanska vlada i lokalni izvori.

"Sinoć je pakistanska vojska ponovno narušila afganistanski zračni prostor i bombardirala kuće civilnog stanovništva u pokrajinama Kunar, Khost i Paktika.

U tim je napadima ubijeno jedanaestero djece, jedna žena i jedan stariji muškarac", napisao je na platformi X glasnogovornik talibanske vlade Zabihulah Mudžahid.

Dužnosnik u pokrajini Khost, koji je želio ostati anoniman, AFP-u je rekao da je u zračnom napadu na jednu kuću u okrugu Spera ubijeno devetero ljudi, a ranjeno desetero.

Dvoje stanovnika susjedne pokrajine Paktike izvijestilo je da su u drugome napadu ubijene tri osobe u okrugu Barmal. U napadu je pogođena kuća, a žrtve su bile djeca, rekao je lokalni stanovnik.

Pakistanska vojska i ured premijera nisu odmah odgovorili na zahtjev AFP-a da komentira incident.

Relativan mir vratio se u pogranično područje posljednjih tjedana nakon sporadičnih sukoba koji su rezultirali izbijanjem sukoba između dviju zemalja krajem veljače.

Teške borbe vodile su se duž granice, a Pakistan je izveo zračne napade na afganistanske gradove, među kojima su Kabul i Kandahar, gdje prebiva vrhovni vođa talibana.

U tim je napadima između 1. siječnja i 31. ožujka ubijeno najmanje 372 afganistanskih civila, podaci su UN-a objavljeni sredinom svibnja.

Odnosi između Pakistana i Afganistana pogoršali su se otkako su talibani drugi put preuzeli vlast 2021. godine.

Sigurnosna pitanja glavna su točka sporenja. Islamabad optužuje Afganistan da skriva borce pakistanskih talibana (TTP), koji su preuzeli odgovornost za napade u Pakistanu u kojima je poginulo puno ljudi, što afganistanske vlasti negiraju.

Islamabad je više puta rekao da su njihovi zračni napadi u Afganistanu usmjereni na talibane i da se civili ne ciljaju namjerno.

Granica između dviju susjednih zemalja uglavnom je zatvorena od ponovnog izbijanja sukoba.