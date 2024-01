VIDEO Ovo bi mogli biti najveći prosvjedi unazad 80 godina: Seljaci traktorima i kamionima blokirali prometnice, potpuni kolaps u Berlinu

Njemački poljoprivrednici izašli su na prometnice diljem zemlje. Najavljeno je na tisuće traktora koji će ometati promet.

U tijeku su blokade na ulazima nekih autocesta, a u većini graova diljem zemlje najavljeni su prosvjedni skupovi.

Na stotine traktora stiglo je u Berlin i blokiraju prometnice.

Prosvjednici su izašli na ulice unatoč udovoljavanju dijela njihovih zahtjeva. Naime, njemačka vlada odlučila je protegnuti planirano smanjivanje subvencija poljoprivrednicima na nekoliko godina, objavio je glasnogovornik, signaliziravši popuštanje vladajućih valu prosvjeda.

Kancelar Olaf Scholz, vicekancelar Robert Habeck i ministar financija Christian Lindner objavili su i da odustaju od planiranog ukidanja izuzeća od poreza na motorna vozila za poljoprivredu, dodao je glasnogovornik.

Vlada je prisiljena smanjiti potrošnju kako bi popunila rupu u proračunu koju je 'otvorila' presuda ustavnog suda o neustavnoj prenamjeni potpora za oporavak od pandemije.

Ukidanje potpora u sektoru poljoprivrede izvelo je sredinom prosinca poljoprivrednike na ulice, a izazvalo je napetosti i u vladajućoj koaliciji socijaldemokrata, zelenih i liberala.

U četvrtak Berlin je popustio pritisku poljoprivrednika i predložio smanjenje subvencija u više faza. U ovoj godini trebale bi biti smanjene za 40 posto, a u 2025. i 2026. za po 30 posto. Time bi se rok potpunog ukidanja pomoći pomaknuo na 2026.

Udruga poljoprivrednika pozvala je unatoč produljenom roku na sedmodnevne prosvjede koji su počeli u ponedjeljak. Sredinom mjeseca najavljen je i veliki prosvjed u Berlinu. Vlada bi trebala odustati od smanjenja subvencija, poručio je predsjednik udruge Joachim Rukwied.

Pročitajte i ovo Napeto u Njemačkoj VIDEO Nasilni poljoprivrednici zaustavili trajekt s ministrom: Da ne bi dobio batine morao se vratiti na otok

U Njemačkoj postoji 256.000 poljoprivrednih imanja na kojima radi oko 937.000 ljudi. Prosvjedi su novi veliki udarac za koalicijsku vladu kancelara Olafa Scholza, koja je jedna od najnepopularnijih vlada u povijesti Njemačke, piše Deutsche Welle.

Vlasti se boje da će ovo biti najveći prosvjedi od Drugog svjetskog rata.

Thousands of Truckers are now pouring in to assist the Farmers who are fighting back against the Globalists and their puppet governments in Germany



Klaus Schwab of the World Economic Forum has played a leading role in attacking farmers worldwide because he wants control of the… pic.twitter.com/nnszqKF3Ns — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 8, 2024

Something unprecedented is happening in Germany today. Farmers across the country are mobilizing. Expect to see impressive photos of their protests in Berlin but that's only half the story. Protests are happening in every town and city across the country.



This morning at the… pic.twitter.com/fInuJPhM1y — Dr. Eoin Lenihan (@EoinLenihan) January 8, 2024

Germany is calling on the Dutch Farmers to join them in the Farmer tractor protest.



Polish truckers have already stepped up



Europe Freedom Convoypic.twitter.com/w2hrUxjvOz — sonofabench (@therealmrbench) January 8, 2024

Unbelievable scenes unfolding in Germany as thousands of Farmers and truckers supported by many thousands of people begin to push back against the Globalists and their fake news regarding the Climate Scam and their NetZero hogwash.



The people are fighting back in their… pic.twitter.com/7uLN2nzW3V — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 8, 2024