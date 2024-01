VIDEO Nasilni poljoprivrednici zaustavili trajekt s ministrom: Da ne bi dobio batine morao se vratiti na otok

Nakon što je skupina poljoprivrednika spriječila pristajanje trajekta na kojem se nalazio ministar gospodarstva Robert Habeck državno odvjetništvo u Flensburgu pokrenulo je istragu.

"Državno odvjetništvo u Flensburgu je pokrenulo istragu zbog sumnje u počinjeno kazneno djelo prisile, a mogući su i istražni postupci zbog sprječavanja službenog osoblja u obavljanju posla te kršenja javnog reda i mira", priopćilo je odvjetništvo u Flensburgu.

Skupina poljoprivrednika je svojim vozilima u četvrtak poslijepodne blokirala pristanište trajekta u Schluettsielu na Sjevernom moru nakon čega se trajekt na kojem se nalazio savezni ministar gospodarstva Habeck (Zeleni) morao vratiti na otok Halig Hooge na kojem je ministar proveo praznike.

Habeck, koji je i sam iz ovog dijela Njemačke, tek je u drugom pokušaju u noći uspio sići s trajekta i nastaviti svoj put.

Kapetan trajekta se u dogovoru s policijom odlučio da ne pristane zbog opasnosti da dio nasilnika prodre na trajekt i upusti se u obračun s ministrom i njegovom pratnjom.

Brodarska kompanija je priopćila kako se radi o "jedinstvenom slučaju" u 140-godišnjoj povijesti kompanije.

NEW - In Germany, farmers try to storm a ferry carrying Economy Minister and Green Party member Robert Habeck this evening.pic.twitter.com/k04DFU8NR7