UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Obezglavljena i raspadajuća tijela, ruševine, vojnici koji čiste područje... Novinari ušli u kibuc u kojem je počinjen masakr, scene su jezive

Novinari BBC-ja ušli su u kibuc Kfar Aza u južnom Izraelu. Hamas je tijekom vikenda upao u taj kibuc, paleći kuće i ubijajući obitelji. Neki od mrtvih bili su obezglavljeni. Uz izraelsku granicu s Gazom tek sada skupljaju tijela nakon što je Hamas u subotu rano ujutro probio graničnu žicu iz Gaze.

Izraelski vojnici izvlače tijela, a BBC piše da se većina ubojstava dogodila u prvim satima napada u subotu. "Izraelskoj vojsci trebalo je 12 sati da dođe do kibuca", rekao je za BBC Davidi Ben Zion, zamjenik zapovjednika Jedinice 71, iskusnog tima padobranaca koji su predvodili napad.

"Hvala Bogu spasili smo mnoge živote", rekao je. "Nažalost, neke su spalili Molotovljevi kokteli", dodao je Ben Zion. "Hamasovi napadači bili su kao stroj džihada za ubijanje civila, neke su obezglavili", dodao je.

Napadači su ubijali sve pred sobom, uključujući bebe. "Ubijali su ih i nekima odsjekli glave. To je užasno za vidjeti. Svijet treba biti uz nas", rekao je. BBC-ijevom novinaru policajac je pokazao vreću. Ispod nje je bila ubijena žena kojoj je odrubljena glava. Nekoliko metara dalje nalazilo se mrtvo tijelo Hamasovog napadača.

Prva linija obrane Kfar Aze bili su čuvari kibuca. Ubijeni su u borbi s napadačima. Njihova tijela uklonjena su i stavljena u vreće. Čekaju da budu izvučena.

Stanovnici izraelskih pograničnih zajednica očekivali su povremene raketne napade nakon što je Hamas preuzeo kontrolu nad Gazom 2007. Prihvatili su opasnost kao cijenu života. Sve kuće su imale ojačane sigurne prostorije. Imali su i vanjske terase, roštilje, ljuljačke za djecu i svjež zrak.

Ali nitko u Kfar Azi ili drugdje u Izraelu nije zamišljao da bi Hamas mogao probiti izraelsku obranu i ubiti toliko ljudi, piše BBC.

Užas i bijes Izraelaca pomiješan je s nevjericom da država i vojska nisu ispunile svoju temeljnu dužnost, a to je zaštita svojih građana.

U kibucu gdje je počinjen masakr vide se tijela Hamasovih napadača, njihovi motocikli kojima su uletjeli u kibuc, te paraglajderi kojim su letjeli.

BBC navodi da se tutnjava od zračnih napada, dok su bili u Kfar Azi, neprekidno čuje iz Gaze. Izrael pati od kolektivne traume nakon ubojstva toliko svojih sugrađana u subotu, piše BBC. No, u Gazi također stradaju stotine civila. Međunarodno humanitarno pravo jasno kaže da svi borci moraju štititi živote civila.

Davidi Ben Zion, časnik koji je predvodio prvi val u borbi za kibuc i vidio pokolj koji je ostavio Hamas, priznao je da Izraelci imaju duboke političke podjele - ali je inzistirao da su ujedinjeni sada kada su napadnuti.

Pročitajte i ovo Izraelski tip komunizma Što je to kibuc: Tradicionalne zajednice bez privatnog vlasništva pod napadom su Hamasa

"Snažan miris raspadajućeg mesa lebdio je na vrelom jesenskom suncu Mediterana. Vojnici koji su uklanjali tijela pažljivo su hodali kroz ruševine kuća, pazeći na eksplozivna sredstva koja nisu eksplodirala. Na vrtnoj stazi ležala je granata", opisao je novinar BBC-ja.

Dok su radili na izvlačenju tijela, s vremena na vrijeme dojave o raketnoj vatri Hamasa natjerale su ih da se zaklone.

"It's not a battlefield. It's a massacre."

Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Nakon što je novinarska ekipa napustila Kfar Azu bilo je još uzbuna, piše BBC.

An entire family murdered in cold blood.



Kedem family: Father Jonathan, mother Tamar, 6-year-old girls Shachar and Arbel, and 4-year-old boy Omer.



Look at their happy faces.

Their love.



All of them murdered by Palestinian terrorists at Nir-oz kibbutz.

Just because they’re… pic.twitter.com/Y8yvGtHUDi — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 8, 2023

Hamas has become worse than ISIS by committing mass executions and crimes against humanity. Hamas must disappear and all terrorists must die.



"Men, women, children, hands tied, shot, executed, beheaded."



CNN's Nick Robertson doesn't hide his shock, reporting live from Kfar Aza,… pic.twitter.com/Ms7Q3hXflf — Slava (@Heroiam_Slava) October 11, 2023