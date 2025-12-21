Ova je zemlja oborila rekord po broju smaknuća: Pogubljene stotine ljudi, metode su stravične

Saudijska Arabija drugu godinu zaredom nadmašila je vlastiti rekord po broju izvršenih smaknuća u jednoj godini.

Prema podacima britanske organizacije Reprieve, koja prati pogubljenja u Saudijskoj Arabiji i zastupa osobe na smrtnoj kazni, ove je godine pogubljeno najmanje 347 ljudi, što je više od ukupno 345 smaknuća zabilježenih 2024. godine.

Iz Reprievea navode da je riječ o najkrvavijoj godini pogubljenja u kraljevstvu otkako se vodi evidencija.

Posljednje pogubljene osobe bila su dvojica državljana Pakistana osuđena za kaznena djela povezana s drogom. Među ostalima koji su ove godine pogubljeni nalaze se i jedan novinar te dvojica mladića koji su u vrijeme navodnih kaznenih djela povezanih s prosvjedima bili maloljetnici. Pet pogubljenih bile su žene.

No, prema Reprieveu, većina, oko dvije trećine, osuđena je za nenasilna kaznena djela povezana s drogom, što Ujedinjeni narodi smatraju nespojivim s međunarodnim normama i standardima.

Više od polovice pogubljenih bili su strani državljani, za koje se čini da su smaknuti u sklopu saudijskog "rata protiv droge".

"Saudijska Arabija sada djeluje uz potpunu nekažnjivost", izjavila je Jeed Basyouni, voditeljica programa smrtne kazne za Bliski istok i Sjevernu Afriku u organizaciji Reprieve. "Gotovo da se izruguje sustavu ljudskih prava".

Opisala je mučenje i iznuđena priznanja kao endemske pojave u saudijskom kaznenopravnom sustavu.

Basyouni je represiju nazvala brutalnom i proizvoljnom, pri čemu su stradavali i nevini ljudi te oni na rubu društva.

U utorak je pogubljen mladi egipatski ribar Issam al-Shazly, koji je uhićen 2021. u saudijskim teritorijalnim vodama te je tvrdio da je bio prisiljen krijumčariti drogu.

Reprieve navodi da je 96 pogubljenja bilo isključivo povezano s hašišem.

"Čini se da im gotovo nije važno koga pogubljuju, dokle god šalju poruku društvu o politici nulte tolerancije - bilo da je riječ o prosvjedima, slobodi izražavanja ili drogama", rekla je Basyouni.

Do naglog porasta pogubljenja zbog droge došlo je nakon što su saudijske vlasti krajem 2022. ukinule neslužbeni moratorij - potez koji je Ured UN-a za ljudska prava opisao kao duboko žalosan.

Članovi obitelji muškaraca osuđenih na smrt zbog droga, koji su anonimno govorili za BBC, opisali su teror u kojem danas žive.

Jedan je rekao: "Jedino vrijeme u tjednu kad spavam su petak i subota jer tada nema pogubljenja".

Prema Reprieveu, zatvorenici svjedoče kako se ljude s kojima su godinama dijelili ćelije odvlači, dok se opiru i vrište, na smaknuće.

Alarmantno stanje u zemlji

De facto vladar Saudijske Arabije, Mohammed bin Salman, koji je postao prijestolonasljednik 2017., posljednjih je godina duboko promijenio zemlju - ublažio je društvena ograničenja, ali istodobno utišao kritiku.

U nastojanju da diverzificira gospodarstvo i smanji ovisnost o nafti, otvorio je zemlju prema svijetu, uklonio vjersku policiju s ulica i dopustio ženama da voze.

No stanje ljudskih prava i dalje je katastrofalno, prema američkoj organizaciji Human Rights Watch, a visok broj pogubljenja jedan je od glavnih razloga za zabrinutost. Posljednjih godina, prema aktivistima za ljudska prava, više ljudi pogubljuju samo Kina i Iran.

Prema Reprieveu, obitelji pogubljenih obično se ne obavještava unaprijed, ne predaje im se tijelo niti im se kaže gdje su njihovi bližnji pokopani.

Saudijske vlasti ne otkrivaju metodu pogubljenja, no vjeruje se da je riječ o odrubljivanju glave ili strijeljanju.

Među saudijskim državljanima pogubljenima ove godine bili su Abdullah al-Derazi i Jalal al-Labbad, koji su u trenutku uhićenja bili maloljetnici. Sudjelovali su u prosvjedima protiv postupanja vlasti prema šijitskoj manjini 2011. i 2012. godine te na sprovodima osoba koje su ubile sigurnosne snage.

Osuđeni su za terorizam i osuđeni na smrt nakon, kako je Amnesty International naveo, krajnje nepravednih suđenja koja su se temeljila na priznanjima iznuđenima mučenjem. Stručnjaci UN-a pozivali su na njihovo puštanje na slobodu.

UN je također osudio lipanjsko pogubljenje novinara Turkija al-Jassera, uhićenog 2018. i osuđenog na smrt zbog terorizma i veleizdaje na temelju tekstova za koje se tvrdilo da ih je napisao.

Prošlog prosinca stručnjaci UN-a uputili su pismo saudijskim vlastima izražavajući zabrinutost zbog skupine od 32 Egipćana i jednog Jordanca osuđenih na smrt zbog droga, uz navodnu odsutnost pravne pomoći. Od tada je većina njih pogubljena.

Rođak jednog muškarca pogubljenog ranije ove godine rekao je da joj je rekao kako se ljude "odvodi kao koze" na smaknuće.