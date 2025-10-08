Ova država najavila je drastične mjere: Policija će moći srušiti svaki dron

Nakon višestrukih viđenja dronova iznad minhenske zračne luke bavarski premijer Markus Söder (CSU) najavio je pooštravanje zakona kako bi policija dobila ovlasti obaranja dronova u hitnim slučajevima.

Söder je istaknuo da nova prijeteća situacija zahtijeva brzu reakciju te poručio: "Bolje ga je srušiti nego čekati".

Njegov prijedlog predviđa izmjene Zakona o policijskim dužnostima, čime bi se stvorila pravna osnova za izravne mjere obrane i zaštite teritorija. Policija bi ubuduće smjela detektirati, procijeniti prijetnju i neutralizirati dronove – preuzimanjem kontrole, hvatanjem ili obaranjem.

Söder je također najavio osnivanje državnog centra za obranu od dronova, piše Br24.

Prema bavarskom Ministarstvu unutarnjih poslova, policija već raspolaže sustavima za obranu od dronova – uključujući ometače signala i mrežne topove – no trenutačni zakon ne regulira izričito obranu, već samo uporabu dronova u policijske svrhe.

Oporba u bavarskom parlamentu podržava potrebu za jasnijim propisima, no izražava sumnju u Söderove motive. AfD smatra da se problem pretjerano dramatizira, dok Zeleni upozoravaju na to da je prijedlog tek pucanj u prazno jer će za provedbu trebati mjeseci.

Dodatnu prepreku čine federalni propisi: zračni prostor iznad zračnih luka i željezničkih kolodvora pod ingerencijom je savezne vlade, pa bi suradnja između saveznih i pokrajinskih tijela bila nužna.

Intervencije Bundeswehra, poput obaranja dronova, dopuštene su samo u iznimnim slučajevima kada je ugrožen ustavni poredak.



