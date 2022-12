U sjevernonjemačkoj luci Wilhelmshaven je otvoren prvi njemački terminal za ukapljeni plin (LNG) a kancelar Olaf Scholz je tom prilikom rekao kako će ovaj terminal smanjiti njemačku ovisnost o ruskom plinu.

"Ovim i ostalim LNG terminalima koji su u gradnji, Njemačka će postati neovisna od ruskog plina iz plinovoda", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz prilikom otvaranja LNG terminala u Wilhelmshavenu na sjeverozapadu Njemačke.

Njemački kancelar je pohvalio brzu izgradnju terminala za ukapljeni plin koji bi trebali zamijeniti isporuke zemnog plina iz Rusije.

"Još do prije koji mjesec je bilo nezamislivo da ćemo do kraja godine direktno uvoziti ukapljeni plin. To je najavljena brzina kojom želimo izgraditi potrebnu infrastrukturu", rekao je Scholz.

On je rekao da će se, kada budu izgrađena i ostala tri terminala u Lubminu, Brunsbuettelu i Stadeu, moći govoriti o energetskoj neovisnosti Njemačke. Otvaranju terminala u Wilhelmshavenu su nazočili i ministri energetike i gospodarstva te financija, Robert Habeck i Christian Lindner.

"Mi smo danas jedan korak bliže energetskoj neovisnosti", rekao je ministar gospodarstva i vicekancelar Robert Habeck.

Predstavnici njemačke industrije pozdravili su otvaranje prvog njemačkog LNG terminala ali su ukazali na potrebu gradnje novih.

"Mi smo još daleko od sigurnosti od nestašica plina, zato brzinu gradnje novih terminale treba zadržati", rekao je predsjednik Saveza njemačkih industrijalaca (BDI) Siegfried Russwurm.

Ekološke udruge su prosvjedovale protiv otvaranja LNG terminala

"Mi se nalazimo usred klimatske krize i umjesto da ubrzano radimo na izlasku iz ovisnosti o plinu, nafti i ugljenu mi trenutno doživljavamo masovni povratak fosilnih izvora energije", rekao je predsjednik ekološke udruge Bund Charly Dietz.

Što nas čeka u idućoj godini i ima li plina na svijetu dovoljno da bi se nadoknadio onaj iz Rusije?

Njemačka do sada nije imala terminale za uvoz ukapljenog plina a odluka o gradnji je donesena nakon napada Rusije na Ukrajinu i drastičnog smanjenja isporuka ruskog plina. Njemačka je u međuvremenu sklopila ugovore o uvozu ukapljenog plina iz Katra i Kanade a i prije je, preko luka u Belgiji i Nizozemskoj, u manjim količinama uvozila ukapljeni plin iz Norveške i SAD-a.

