Arheološka senzacija u Splitu. Dnevnik Nove TV prvi je snimio antičke stupove iz vremena cara Dioklecijana koji su stoljećima bili skriveni od pogleda javnosti. Dio je ovo opsežnog projekta kojim će se povezati podrumi palače s dijelom gdje se u vrijeme gradnje nalazio stan cara Dioklecijana.

Skriveni u tonama kamena i žbuke, u sklopu naknadno dograđenih zidova, svjetlo dana ugledali su mramorni stupovi iz vremena cara Dioklecijana.

Nalik su onima kojima se danas divimo na Peristilu, a bit će prezentirani javnosti kao dio Muzeja grada.

Upućeni kažu da je u pitanju prava arheološka seznacija. Jednom kada radovi na ovoj lokaciji budu dovršeni uklonit će se cijeli zid, uklonit će se pod, kako bi se dobio sasvim novi pogled na Dioklecijanovu palaču, doznao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Rekontruirana antička lođa tek je dio obnove jugoistočnog kvadranta Dioklecijanove palače s kojom se krenulo nakon desetljeća zahtjevnih priprema.

"To je zapravo za Splićane episkopij Splita, od sedmog stoljeća, to je izvod iz matične knjige rođenih grada. I sjedište dakako prvog cara Dioklecijana, njegove najintimnije prostorije", kaže Radoslav Bužančić, iz Konzervatorskog odjela Split.

Istraživanja su bila zaustavljena prije pola stoljeća zbog problema sa statikom zgrada iznad Podruma. Dio tog problema sada je riješen.

"Povezat ćemo više prostora unutar grada upravo preko podruma i otvorit ćemo više toga prema gradu upravo preko ovih prostora koji se onda spajaju na sredjovjekovne da bismo onda došli do nekih novih etaža", kaže Branka Brekalo, v.d. ravnateljica Muzeja Grada Splita

Podrumi Dioklecijanove palače prostiru se pedeset dvorana, ukupno preko sedam tisuća metara četvornih. Iako je istraživanje počelo 1955. godine još je dvadeset pet posto tih dvorana zatrpano. Ali uskoro se kreće s istraživanjima.

"U kojemu se nalazi upisana genetska povijest Splita od Dioklecijanove palače do praktički današnjih dana. Ono šta je najveće blago to je što ćemo naraštajima arheologa omogućiti da sloj po sloj dođu do onih podataka o kojima nam izvori i povijest šute", kaže Bužančić.

Pritom nema sumnje da će naići na brojna iznenađenja koja Palača već sedamanest stoljeća skriva.

