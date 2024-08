Otkriveno tajno ukrajinsko oružje protiv Putinovog režima, oglasio se misteriozni zapovjednik: "Rusi će nas morati ili sve pobiti ili otići"

Ukrajinske snage su probile rusku zapadnu granicu i ušle u Kursku oblast 6. kolovoza u iznenadnom napadu koji još traje. Istovremeno, iza ruskih linija djeluje poseban pokret otpora Ukrajinaca.

Poput britanske Izvršne jedinice za specijalne operacije, koja je izvodila misije iza neprijateljskih linija tijekom Drugog svjetskog rata, pripadnici ukrajinskog otpora unutar teritorija koji je zauzela Moskva špijuniraju i eliminiraju ruske snage, kazao je zapovjednik za Sky News.

Tvrdi i da su muškarci i žene iz pokreta otpora aktivni na Krimu, ali i drugim dijelovima južne i istočne Ukrajine te da su obavljali poslove unutar Rusije. Takve grupe se, dodaje, stvaraju kao svojevrsna mjera opreza u dijelovima Ukrajine koji bi tek mogli pasti pod rusku kontrolu.

Osim toga, civili u Rusiji koji se protive vladavini Vladimira Putina počeli su učiti od ukrajinskog otpora kako bi im pomogli u misijama.

"Naravno da je posao koji naši rade opasan", kazao je zapovjednik s kojim je razgovarala urednica Sky Newsa Deborah Haynes. Zapovjednika su, zbog sigurnosnih razloga, nazvali Mikola.

On je opisao kako djeluje tajno oružje Ukrajinaca u borbi protiv Putonovog režima.

"Mnogi naši ljudi poginuli su tijekom obavljanja posla i mnogi od njih završe u ruskim zatvorima", ustvrdio je. "No to nas ne plaši, jer naš cilj opravdava gubitke koje trpimo", dodao je.

Mikola tvrdi kako je u pokretu puno ljudi koji potiho i tajno obavljaju svoje zadatke te da ne očekuju kakvu brzu nagradu ili slavu.

"Glavna motivacija našeg naroda, svih nas, je sloboda. Želimo braniti svoju zemlju… Rusi će nas morati ili sve pobiti – ili otići", kazao je.

Sky News je dobio na uvid snimke koje pokazuju misije pokreta otpora, no zapovjednik nije htio govoriti ni o kakvim konkretnim operacijama zbog opasnosti za ljude na terenu.

Jedna snimka, nastala prošle godine, navodno pokazuje pripadnike pokreta kako pale dalekovode u ruskoj jugozapadnoj oblasti Voronjež, smještenoj tik do Ukrajine.

Postoji i snimka navodno nastala 2023., na kojoj pojedinci, prekrivenih lica, crnom bojom na zgradi u okupiranom dijelu Donjecka crtaju logo otpora – dvije strelice u suprotnim smjerovima s točkom u sredini.

Također, video s početka invazije 2022. ponudio je dokaz o članu otpora koji je snimao kretanje ruskih trupa u Irpinu, tijekom neuspješne namjere Moskve da napadne ukrajinski glavni grad.

Zapovjednik tvrdi da se pripadnike pokreta koristi za praćenje ruske vojske i razmjenu informacije o tome kako ruske vlasti djeluju u okupiranom području, a neki od njih imaju i aktivnije uloge.

Dio članova raspoređen je s ciljem da prekine linije opskrbe kako bi Moskvi otežali transport hrane i streljiva do vojske na bojišnici.

"Također, pokušavamo likvidirati vojno osoblje Ruske Federacije po svaku cijenu, kao i uništiti njihovu vojnu opremu", kazao je Mikola.

Sve informacije koje dobije od članova pokreta dijeli s Oružanim snagama Ukrajine kako bi im pomogle u koordinaciji vojnih napada i drugih ofenziva, što uključuje i napade na Krim.

Zapovjednik ističe da će pokret biti ključan u budućem stvaranju pritiska na ruske trupe kojim će ih se prisiliti na povlačenje s poluotoka koji je okupiran 2014. "Naši podređeni članovi tamo obavljaju izviđačke misije”, tvrdi. "Nije iznenađujuće da FSB puno radi na Krimu. Ali još uvijek ne mogu uhvatiti naše ljude", dodaje Mikola.

Kaže i da je pokret otpora počeo s radom neformalno nakon što je Rusija prvi put napala Krim i dijelove istočne Ukrajine prije deset godina. U međuvremenu je postao malo formalnija struktura, pod zapovjedništvom Snaga za specijalne operacije, uoči Putinove invazije 2022. godine.

Zapovjednik je objasnio strukturu pokreta otpora, koja ima hijerarhiju gotovo kao vojska.

Kazao je i kako ne može reći koliko članova broje, jer su to tajne informacije, ali da je riječ o tisućama ljudi. Na društvenim mrežama objavljen je video koji promiče rad pokreta i poziva sve koji im se žele priključiti da kontaktiraju tim Specijalnih snaga putem njihove službene stranice.

"Sada smo započeli kampanju za popularizaciju pokreta otpora i stvaramo uvjete da svaki građanin Ukrajine može s nama komunicirati na povjerljiv način i ponuditi svoje usluge", tvrdi Mikola.

