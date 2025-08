Užasno otkriće: Tisuće ljudi razmjenjivalo i prodavalo snimke mučenja i ubijanja mačaka

Užasni videozapisi mučenja, ozljeđivanja i ubijanja mačaka i mačića, otkriveni su u mreži tisuća članova na aplikaciji za šifrirane poruke. Korisnici su snimke prodavali drugim članovima i raspravljali kako životinjama nanijeti što više boli.

Prve grupe nastale su u Kini, a veliko istraživanje BBC-a otkrilo je da su danas članovi rašireni po cijelom svijetu, uključujući i Veliku Britaniju. Dvoje maloljetnika, 16-godišnjakinja i 17-godišnjak priznali su da su u sjeverozapadnom Londonu, mučili i ubila dva mačića. U istrazi su kod tinejdžera pronađeni noževi, plamenici i škare, a upravo je taj zločin doveo do otkrića ove užasne, globalne mreže.

Aktivisti za prava životinja Feline Guardian otkrili su da je između svibnja 2023. i svibnja 2024. otprilike svako 14 sati objavljen novi video koji prikazuje mučenje i pogubljenje mačića ili mačke. Forume o mučenju opisali su kao "dubine zla", a objave uključuju snimke mačaka koje se izgladnjuju, utapaju i udaraju strujom. Raspravljali su kako im nanijeti što je više moguće boli. Nove članove su poticali na sakaćenje i objavljivanje videa kako bi dobili pristup široj mreži.

Videozapisi koji prikazuju strašno mučenje mačaka prvi put su postali viralni u Kini 2023. godine. Wanga Chaoyija, autora dva od mnoštva užasnih videa, kineske vlasti pritvorile su na 15 dana i naredile mu da napiše "pismo pokajanja". No, njegove snimke razvile su "kultnu publiku" i potaknule druge na sličan sadržaj za kineske i zapadne društvene mreže. U rujnu iste godine mreža je čak promovirala natjecanje u "ubijanju 100 mačaka", tijekom kojeg su članovi bili potaknuti da vide koliko brzo grupa može mučiti i ubiti 100 mačaka.

Jedna od web stranica čak je slovila kao mjesto za "zajednicu ljubitelja mačaka" i tražila da korisnici "pošalju svoje radove". Mogli su dobiti pristup samo ako bi poslali dokaze o vlastitom mučenju mačaka.

Ove su godine dokumentirane 24 aktivne skupine, od kojih je najveća imala više od 1000 članova. Vjeruju da je najaktivniji mučitelj snimio mučenje i ubojstvo više od 200 mačaka.

Britanski članovi grupe predlagali su korisnicima da udomljavaju mačiće iz dobrotvorne organizacije kako bi ih sakatili, a dijelili su i oglase za mačiće na prodaju, navodeći da ih žele "jako mučiti".

Ozbiljnijih reakcija policije - za sad nema.

Jedna od volonterki udruge Feline Guardians rekla je da se organi za provođenje zakona i vlade moraju uhvatiti u koštac s tim skupinama, jer će se trend "samo nastaviti širiti i pogoršavati". Udruga je održala prosvjede ispred kineskog veleposlanstva u Londonu, zahtijevajući da vlasti u Pekingu učine više.

"U kontinentalnoj Kini ne postoje zakoni koji to sprječavaju. To znači da zlostavljači i mučitelji mogu učinkovito raditi što žele i živjeti te vrlo sadističke fantazije bez ikakvih posljedica. Ti se videozapisi zatim prenose i to je globalni problem jer to znači da svi imaju pristup tim videozapisima. Djeca to vide", ispričala je.

Komunicirala je s jednim od administratora foruma i infiltrirala se u mrežu koju je opisala kao "samo beskrajan niz videozapisa mučenja, jedan za drugim". Uspjeli su i identificirati 27-godišnjeg muškarca iz Tokija. On je, naravno, sve porekao, a istraga je šokirala i uznemirila cijelu javnost.