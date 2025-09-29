Nove mjere u NATO-u: Uoči sastanka Europske unije zabranjen let dronovima

Nakon više upada dronova u zračni prostor zbog kojih su privremeno bili zatvoreni i aerodromi te podignute razine uzbune Danska je privremeno zabranila sve civilne letove dronova.

U tijeku su pripreme za sastanak na visokoj razini Europske unije o obrani i ratu u Ukrajini te je ovo dodatna mjera predostrožnosti na koju su se odlučile vlasti. Cilj je zabrane, koja traje od ponedjeljka do petka, ukloniti svaki rizik da se "neprijateljski" dronovi zamijene za legalne ili obrnuto, rekao je danski ministar prometa Thomas Danielson.

Prošlog tjedna u Danskoj je podignuta uzbuna zbog više nepoznatih dronova iznad civilnih zračnih luka i vojne baze. Incidenti su poremetili planove putovanja za desetke tisuća ljudi.

Najviši europski čelnici doći će u srijedu u Kopenhagen na sastanak Europskog vijeća kako bi raspravljali o obrani i Ukrajini, a sljedećeg dana u gradu će se održati summit Europske političke zajednice.

"Trenutačno se nalazimo u teškoj sigurnosnoj situaciji i moramo osigurati najbolje moguće radne uvjete za oružane snage i policiju, koji su odgovorni za sigurnost tijekom summita EU-a", poručio je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Europa je posljednjih tjedana u stanju visoke pripravnosti zbog niza uočenih dronova iznad više granica, kao i upada ruskih dronova u zračni prostor NATO-a iznad Poljske i Rumunjske te kršenja estonskog zračnog prostora ruskim borbenim avionima.

Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je da, iako vlasti ne mogu zaključiti tko stoji iza dronova, "mogu barem zaključiti da postoji prije svega jedna zemlja koja predstavlja prijetnju europskoj sigurnosti – a to je Rusija". Kremlj je negirao umiješanost, kao i to da je povrijedio estonski zračni prostor, prenosi CNN.

NATO odgovara: operacije Baltički i Istočni stražar

Kao odgovor na "neobjašnjive" letove dronova u Danskoj, NATO je u subotu poručio da unapređuje obrambene mjere na Baltičkom moru. FSG Hamburg, njemačka fregata protuzračne obrane s NATO-ovom misijom Baltički stražar, stigla je u Kopenhagen kako bi pomogla u jačanju nadzora zračnog prostora tijekom nadolazećeg summita EU-a, priopćilo je dansko ministarstvo obrane.

Fregata Hamburg (F220) u luci u Kopenhagenu Foto: Afp

Misija Baltički stražar pokrenuta je u siječnju kao odgovor na niz incidenata u kojima su oštećeni energetski kabeli, telekomunikacijske veze i plinovodi na dnu Baltičkog mora.

Sada joj se pridružuje novopokrenuta misija Istočni stražar, kojoj je cilj ojačati obranu na istočnom krilu Europe nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor.

Osim toga, Njemačka je najavila da će na zahtjev Danske osigurati "sustave za borbu protiv malih bespilotnih zrakoplova" za otkrivanje dronova s pomoću radarske, optičke i akustične tehnologije, a Švedska je također obećala posuditi Danskoj sustav protiv dronova iako nisu otkrili detalje.