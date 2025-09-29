Obavijesti Foto Video Pretražite
Nakon incidenata

Nove mjere u NATO-u: Uoči sastanka Europske unije zabranjen let dronovima

Piše J. M., 29. rujna 2025. @ 10:05 komentari
Danska vojne vježbe
Danska vojne vježbe Foto: Guliver Image
Njemačka i Švedska najavile su da će pomoći Danskoj u borbi protiv dronova, čiji su upadi prošlog tjedna podigli uzbunu u državi.
  Ilustracija
    Radnička prava

    Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
  Pucnjava na Jarunu - 2
    Pucnjava u Zagrebu

    FOTO Muškarac otvorio vatru kod tržnice, građani panično zvali policiju: "Čula se dernjava, trčanje, prijetnje"
  Vladimir Putin
    susret u Pekingu

    Bivši talijanski premijer šokiran prizorom: "Dvije osobe su ga pridržavale"
