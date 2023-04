Taylen Mosley, dvogodišnjak s Floride, pronađen je mrtav u ustima aligatora u lokalnom jezeru. Tijelo dječakove majke, Pashun Jeffrey, pronađeno je u stanu sa stotinu uboda. Policija je otkrila jezive detalje nezapamćenog zločina.

Potraga za dvogodišnjim Taylenom okončana je u petak, 31. ožujka, stravičnim prizorom - iz usta aligatora na lokalnom jezeru u blizini Saint Petersburga na Floridi virilo je beživotno tijelo dvogodišnjaka. Dječaka su počeli tražiti dan ranije, nakon što je tijelo njegove majke, Pashun Jeffrey (20), pronađeno u stanu s više od sto uboda.

Istraga je pokazala da je za smrt malenog Taylena i njegove majke Pashun odgovoran dječakov otac i njezin partner, Thomas Mosley. Prema tvrdnjama istražitelja, Thomas je Pashun ubio u stanu, a potom je sina odveo do jezera i bacio ga aligatorima.

Thomas Mosley, 21, of St. Petersburg, has been charged with two counts of first degree murder for the death of Pashun Jeffery and their 2-year-old son, Taylen Mosley.

