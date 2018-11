Izabrani hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić izazvao je u nedjelju burne reakcije srbijanskih dužnosnika u Beogradu i Banjoj Luci, koji su rekli kako Komšić samo prijeti i da se već uspio posvađati i sa Zagrebom i s Beogradom.

U intervjuu beogradskom portalu Telegraf.rs, na pitanje s kim i kako misli surađivati u regiji poslije svojih oštrih postizbornih poruka Beogradu i Zagrebu, kojima se posvađao s oba jamca Daytonskog sporazuma, Željko Komšić je svoje stajalište objasnio spremnošću na suradnju i sa Srbijom i s Hrvatskom, ako budu poštivale BiH i njezine granice.

"Što se tiče Hrvatske i odnosa generalno sa Srbijom i Hrvatskom, možete računati na mene, jer ću u punoj mjeri biti posvećen tome da to budu dobri i prijateljski odnosi. Ali, molim vas, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate gdje prelazite granicu. I gdje pokazujete dokumente. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni. Samo to poštujte i nećete imati nikakvih problema sa mnom", rekao je Komšić.

Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin upitao je kako ih Komšić misli kazniti - pljuskama ili povlačenjem za uši, te dodao kako je razumio da "Komšić neprekidno prijeti". Zatražio je i odgovor tko je u BiH odgovoran za napad na srbijanskog predsjednika Aleksandara Vučića tijekom komemoracije srebreničkim žrtvama u srpnju 2015. godine.

"Prije nego što mu odgovorim na ovu posljednju prijetnju, samo ga hoću pitati - tko je pokušao ubiti Aleksandra Vučića u Srebrenici i kada nam misli dati odgovor na to jednostavno pitanje", rekao je Vulin. Dokaz da imate državu je kada na vašem prostoru znate tko pokušava ubiti nekoga i da zbog toga bude kažnjen, rekao je Vulin.

Izabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je Komšiću da Srbiji i srpskom narodu nitko ne može prijetiti, pa ni Komšić, kojeg je nazvao "nemoćnim", te dodao da nastupa s pozicije "krize identiteta i legaliteta".

"On pokušava ne samo dijeliti lekcije već i prijetiti Srbiji i čitavom srpskom narodu", rekao je Dodik i zaključio da je "tužno to što je Drina jednim svojim dijelom na graničnoj liniji". "To je tužno za sve nas Srbe, jer smo mi jedinstven narod koji ne može biti podijeljen nikakvom administrativnom linijom", istaknuo je Dodik u izjavi Tanjugu.

Srbiji ne može prijetiti nitko, a "poglavito ne jedan nemoćni Željko Komšić", rekao je Dodik.

"On se ponaša kao čovjek koji dijeli lekcije svima okolo pa i nama u Republici Srpskoj. Čovjek koji je zanemario činjenicu da se bira hrvatski član Predsjedništva (BiH) kao što se bira srpski i bošnjački i da je njegov legitimitet s tog stajališta potpuno upitan, imajući u vidu ustavnu poziciju koja govori o tome. On želi druge uvući u tu svoju igru sumnjivog identiteta", ocijenio je Dodik.

U opsežnom intervjuu za Telegraf.rs Komšić je, uz poruke Zagrebu i Beogradu, ocijenio i da će, unatoč brojnim i oštrim prijeporima, vlast u BiH biti formirana brže nego što se misli.

"Mislim da će to ići mnogo brže nego što drugi očekuju. Nisu ovdje političari baš toliko principijelni, svima se manje-više žuri u vlast", rekao je Komšić.

Komentirajući uvjetovanje vođe HDZ BiH Dragana Čovića da se prije formiranja vlasti promjeni Izborni zakon, Komšić je ocijenio kako Čović "zna da do promjene Izbornog zakona na način koji on hoće, nikada neće doći". "Nije prvi put da Dragan Čović nastupa sa tako tvrdim stajalištima, a onda se poslije povlači", ocijenio je Komšić.

On je zanijekao da u BiH postoji majorizacija, preglasavanje Hrvata - "ni u kom smislu, ni u političkom, ni u etničkom, ni u ekonomskom, ni u bilo kom drugom, čak ni u fizičkom".

Komšić je istaknuo da su Hrvati po Ustavu BiH konstitutivan narod i, premda najmalobrojniji, "ostvaruju bar trećinu sudioništva u vlasti na državnoj razini".

"Ako ćemo tom logikom ići, onda neki drugi imaju malo veća prava buniti se. Ne postoji nikakva vrsta pritiska na Hrvate. Postoji problem, koji imaju svi građani BiH, a to je jedna vrsta pravne nesigurnosti i beznađa u kojoj živimo, nepoštivanja svega onoga što piše u našem ustavu i zakonima", ocijenio je Komšić.

Niječući da postoji majorizacija Hrvata u BiH, rekao kako se ne može majorizacijom smatrati to "što jedan Hrvat, u ovom slučaju Dragan Čović, nije izabran u Predsjedništvo BiH, drugi je, ja". "Onda ne govorimo majorizaciji Hrvata. Onda možemo govoriti o majorizaciji HDZ-a, a to nije jednako - Hrvati", ocijenio je Komšić. (Hina)