Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić objavili su u utorak postojanje planova za nacionalno integriranje ovog bosanskohercegovačkog entiteta i susjedne države, a šef srbijanske diplomacije dodatno je zaprijetio kako njegova zemlja "neće sjediti prekriženih ruku" ukoliko ocijeni da su Srbi u BiH ugroženi.

Dodik je novu priliku za slanje nacionalističkih poruka iskoristio tijekom ceremonije puštanja u promet završne dionice autoceste između Banje Luke i Doboja duge 25 kilometara. Sebe je pohvalio kao osobu od početka uključenu u provedbu ovog projekta.

"Ovo nije put ekonomske i socijalne integracije nego, kada se završi na Drini, projekt nacionalne integracije i od toga ne trebamo bježati", poručio je Dodik.

Uoči izbora koji će BiH biti održani u nedjelju najavio je nova gradilišta, ali je priznao kako je i ova autocesta građena "baš zbog izbora" i s ciljem integriranja Srba u RS, od čega ne kani odustati unatoč, kako tvrdi, stalnim pritiscima koji sada već gube na intenzitetu.

Kazao je kako je nužna snažna RS i to kao država jer "nema slobode bez države", pri čemu se zahvalio Srbiji na potpori koju mu pruža.

Dodikova je teza kako se političke okolnosti u Europi i svijetu mijenjaju, posebice zahvaljujući politici američkog predsjednika Donalda Trumpa pa sada tu priliku treba iskoristiti te jačati srpski identitet i integraciju Srba s dvije strane Drine.

Dačić: "Unutarnji poslovi unutar srpskog naroda"

Među stotinjak nazočnih na svečanosti kod Prnjavora, uglavnom dužnosnika iz reda Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), koji su ujedno i kandidati na izborima zakazanim za 7. listopada, bio je i srbijanski ministar vanjskih poslova Dačić.

On je kazao kako je tamo stigao kao izaslanik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a dodao je kako je za njega kao šefa srbijanske diplomacije to neprirodna uloga jer to "nisu inozemni nego unutarnji poslovi unutar srpskog naroda".

Srbiju je opisao jamcem Daytonskog sporazuma koji se ne miješa u to tko će za koga glasovati na izborima, "ali se želi miješati u opstanak RS i prava srpskog naroda".

"Vaš glavni projekt nisu autoceste, nego očuvati ono što ste krvlju stekli tijekom rata u BiH. Nema promjene Daytonskog sporazuma bez suglasnosti tri naroda i oba entiteta. Tko god pokušava uništiti RS mora biti svjestan da Srbija neće sjediti prekriženih ruku ako imaju takve namjere", kazao je Dačić dodajući kako tu poruku šalje zbog, kako tvrdi, protusrpske kampanje koja se u vodi u BiH uz optužbe na račun Dodika kao remetilačkog faktora.

"Ne znam pričati o autocestama jer za to nisam rođen, ali je veoma važno da svi putevi vode u Beograd", kazao je Dačić zaključujući govor uz poklike "Živjela RS, živjela Srbija".

Prema tvrdnjama predsjednika parlamenta RS Nedjeljka Čubrilovića na ceremoniji je zapravo trebao biti srbijanski predsjednik Vučić, no on je od toga morao odustati zbog prigovora kako se na taj način miješa u izbori proces u BiH pružajući potporu Dodiku.

Vučića je ranije na to upozorio aktualni član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić koji je kazao kako nije dobro da se bilo tko pa ni Srbija miješa u izbore u BiH.

Cvijanović najavila paralelnu mrežu autocesta zbog izravne povezanosti sa Srbijom

Ukupna dužina autoceste između Banje Luke i Doboja je 72 kilometra i ona se nastavlja na dionicu ka Bosanskoj Gradišci, a punu uporabnu vrijednost imat će nakon izgradnje novog mosta preko Save koji bi tu prometnicu povezao s autocestom Zagreb-Lipovljani.

Predsjednica vlade RS Željka Cvijanović je ipak najavila kako će u RS-u, unatoč toj činjenici, graditi paralelnu mrežu autocesta kako bi se taj entitet preko sjeveroistočne Bosne izravno povezao sa Srbijom.

"Opredijeljeni smo jačati RS", kazala je Cvijanović, koja je na izborima kandidatkinja za Dodikovu nasljednicu na poziciji predsjednika entiteta.

Gradnja autoceste Banja Luka-Doboj stajala je 402 milijuna eura, a vlasti RS autocesti su nadjenuli naziv "9. siječnja", što je ujedno datum kojega obilježavaju kao dan tog entiteta iako ga je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim i ukinuo ga.

Na svečanosti kod petlje Prnjavor bila su istaknuta samo obilježja RS i Srbije uz intoniranje himni tog entiteta i druge države, pri čemu Bosna i Hercegovina nije spomenuta niti jednom rječju. (Hina)