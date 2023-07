Ostala trajno bez liječničke licence jer je uživo prenosila plastične zahvate na TikToku

Dr. Katharine Roxanne Grawe – također poznata na društvenim mrežama kao “Dr. Roxy” – “više neće moći prakticirati medicinu u državi Ohio”, rekla je Jerica Stewart, glasnogovornica Državnog medicinskog odbora Ohija. Ta odluka došla je nakon što je otkriveno da je ona prenosila neke operacije pacijenata na TikToku, a tri pacijenta su prijavili komplikacije nakon operacije. Osim oduzimanja licence Grawei, odbor je izglasao kaznu od 4000 eura, rekla je Stewart.

Odbor je u studenome po kratkom postupku suspendirao Graweinu liječničku licencu nakon što ju je dvaput ukorio. Odbor je utvrdio da njezino "kontinuirano postupanje predstavlja opasnost od trenutne i ozbiljne štete za javnost".

