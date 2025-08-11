Oskvrnjen Zid plača, Izraelci bijesni: "To je zločin protiv cijelog naroda"

Natpisi ispisani crnim sprejom šokirali su i razljutili stanovnike Jeruzalema i izraelsku državu - netko je na Zapadnom zidu, poznatom i kao Zid plača, napisao "U Gazi je holokaust".

Zaštitari su u ponedjeljak ujutro primijetili grafite u blizini vrata Mugrabi i obavijestili izraelsku policiju - oni su pronašli i uhitili 27-godišnjaka, koji je pušten nakon ispitivanja. No nakon što su otkrili grafite na još lokacija u gradu, uključujući poruke na zidu Velike sinagoge, morat će odgovarati pred sudom, piše The Jerusalem Post.

Natpis na Zidu plača Foto: X/Telegram/Screenshot

Shmuel Rabinovitch, rabin Zapadnog zida i svetih mjesta Izraela, osudio je oskrnavljenje: "Sveto mjesto nije mjesto za izražavanje prosvjeda."

Kritike su brzo uputili i drugi izraelski dužnosnici

"Ovo drevno kamenje, natopljeno dugom poviješću našeg naroda, poviješću gradnje, razaranja, krvi, progona i holokausta te ponovne gradnje i ponovnog rođenja. Oni koji ih mogu oskvrnuti bolesnim antisemitskim krvnim klevetama zaboravili su što znači biti Židov", rekao je ministar financija Bezalel Smotrich.

"Uništavanje kamenja Zapadnog zida, najsvetijeg mjesta za židovski narod - zločin je protiv cijelog naroda Izraela. Pozivam policiju da istraži i privede zločince pravdi", poručio je zastupnik Benny Gantz.

Sličan incident dogodio se u prošlosti na sjevernom dijelu zida - radovi su bili izrazito složeni zbog svetosti i vrijednosti mjesta.