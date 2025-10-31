Ukrajina udara po ruskoj energetskoj instrastrukturi: U plamenu važna termoelektrana i trafostanica

Energetska postrojenja u ruskim oblastima Orlov, Vladimir i Jaroslavl napadnuta su noću 31. listopada, prema ruskim dužnosnicima i Telegram kanalima.

Napadi su navodno bili usmjereni na termoelektranu (TPP) Orjol, najveći izvor električne energije i topline u regiji; električnu trafostanicu Vladimir, ključno rusko energetsko središte; i rafineriju nafte Novo-Jaroslavski, najveću rafineriju u sjevernoj Rusiji .

Stanovnici grada Orjola prijavili su eksplozije tijekom noći, izvijestio je ruski oporbeni informativni kanal Astra. Snimke nadzornih kamera zabilježile su napad na postrojenje, pokazujući veliku eksploziju.

❗A thermal power plant was attacked in Oryol, according to footage from security cameras.



The video was geolocated by ASTRA.

Guverner Orjolske oblasti Andrej Kličkov tvrdio je da je termoelektrana Orjol pogođena krhotinama presretnutih dronova, "što je uzrokovalo štetu na opremi za napajanje". Također je rekao da nije bilo prijavljenih požara ili žrtava te da su hitne službe na mjestu događaja.

Popravci su u tijeku, a struja je "gotovo potpuno obnovljena", tvrdio je Kličkov.

Prije napada, Kličkov je upozorio na raketnu prijetnju u regiji. Lokalni stanovnici izvijestili su da napad nije zvučao kao da su ga izveli dronovi, prema Astri.

Snimke koje je analizirala Astra pokazale su dva udara na elektranu Orjol, što je rezultiralo nestankom struje u gradu, piše Kyiv Independent.

Termoelektrana Orjol ima električni kapacitet od najmanje 330 megavata (MW) i u vlasništvu je RIR Energa, jedne od najvećih ruskih teritorijalnih proizvodnih tvrtki i podružnice državne energetske tvrtke Rosatom .

Prema ruskim Telegram kanalima, više eksplozija prijavljeno je i u ruskim gradovima Vladimiru i Jaroslavlju. Lokalni stanovnici tvrde da je u oba područja djelovala protuzračna obrana.

Prema analizi otvorenog koda koju je provela Astra, napadi u Vladimiru bili su usmjereni na električnu trafostanicu, jedan od glavnih energetskih objekata u regiji. Trafostanica "Vladimir" ima kapacitet od približno 4.010 MVA i služi kao čvorište energetskog sustava regije.

Snimke lokalnih stanovnika prikazuju plamen kako se diže iz trafostanice.

Fire at the "Vladimirskaya" electrical substation after the attack in the Vladimir region

Guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev potvrdio je napad na objekt u blizini Vladimira, iako nije konkretno spomenuo trafostanicu.

"Neprijatelj je izvršio napad na infrastrukturu u blizini grada Vladimira. Svi sustavi trenutno rade normalno. Specijalisti rade na licu mjesta", rekao je.

U Jaroslavlju su prijavljene eksplozije u blizini rafinerije nafte Novo-Jaroslavski . Rafinerija je peta po veličini u Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od 15 milijuna tona sirove nafte.

Kyiv Independent nije mogao potvrditi ove tvrdnje u trenutku objave.

Navodni napadi dolaze dan nakon što su ruske snage izvele masovni napad raketama i dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu noću 30. listopada. Prema DTEK-u , najvećoj privatnoj energetskoj tvrtki u Ukrajini, Rusija je napala više termoelektrana diljem zemlje.

Rusija je kasnije, 30. listopada, napala termoelektranu Slavjansk u Donjeckoj oblasti, ubivši dvije osobe i ranivši nekoliko.

Predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je ruski napad na ukrajinska energetska postrojenja "isključivo terorom".