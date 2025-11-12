Opljačkan još jedan važan muzej! Ukradeno više drevnih statua iz rimskog doba

Lopovi su provalili u muzej u Siriji te ukrali nekoliko drevnih statua iz rimskog doba, potvrdili su državni službenici u utorak.

Pljačka se odigrala u nedjelju navečer. Tek je ujutro otkriveno da su predmeti ukradeni, nakon čega je Nacionalni muzej Damaska nakratko zatvoren.

Najveći muzej u zemlji čuva neprocjenjive antičke predmete. Nakon što je građanski rat započeo u ožujku 2011., sigurnost je poboljšana metalnim vratima i nadzornim kamerama, a vlasti su stotine artefakata premjestile u Damask iz različitih dijelova zemlje.

Službenik Sirijske Uprave za antičke spomenike i muzeje rekao je Associated Pressu da je ukradeno šest mramornih statua te da je istraga u tijeku.

Šef policije u Damasku, brigadni general Osama Atkeh, kasnije je državnoj novinskoj agenciji SANA rekao da je iz muzeja ukradeno nekoliko statua i rijetkih predmeta. Dodao je da se ispitivanje provodi nad čuvarima muzeja i drugim osobama.

Uprava za antičke spomenike i muzeje kasnije je istog dana objavila priopćenje u kojem je navela da je pokrenuta istraga i da su odmah poduzete mjere kako bi se osigurala sigurnost antičkih predmeta u muzeju.

Odjel muzeja iz kojeg su prijavljene ukradene statue opisuje se kao "lijep i povijesno bogat odjel s artefaktima iz helenističkog, rimskog i bizantskog razdoblja", rekao je Maamoun Abdulkarim, bivši voditelj državnog odjela za antičke spomenike i muzeje.

Muzej je ponovno otvoren 8. siječnja, mjesec dana nakon što su pobunjenici svrgnuli predsjednika Bashara Assada, otvarajući novu eru za zemlju. Zbog straha od pljačke, muzej je nakratko zatvoren nakon što je pobunjenička ofenziva okončala pet desetljeća vladavine obitelji Assad.