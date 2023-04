Ovih su dana procurili povjerljivi dokumenti Pentagona koji su otkrili kako je Kina testirala i rasporedila novu hipersoničnu raketu većeg dometa, koja vjerojatno može izbjeći američku obranu.

U tajnom dokumentu koji je procurio javnost je otkrila ono što je američka obavještajna zajednica već znala - Kina brzo poboljšava svoje kapacitete za napade tisućama kilometara od svojih obala i sprječavanje intervencije Sjedinjenih Država.

Novinar Washington Posta Josh Rogin u telefonskom intervjuu radijskom voditelju Glennu Becku rekao je da ti povjerljivi dokumenti Pentagona otkrivaju kako kineske hipersonične klizne rakete mogu poraziti američke nosače zrakoplova i obrambene sustave projektila.

"Proveli smo trideset godina gradeći nosače zrakoplova i obranu od projektila, a Kinezi su napravili projektil za 1/100.000 cijene, što te stvari čini zastarjelim. On leti brže od zvuka i mogu njime manevrirati da pogodi naše nosače zrakoplova sve do Guama. Pola Pacifika sada nije ulaz za naše nosače zrakoplova ako odluče koristiti ove stvari", poručio je te pitao zbog čega se to skrivalo i istaknuo da se puno toga što je u procurjelim dokumentima treba znati jer se svijet brzo mijenja.

