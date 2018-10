Uragan sa sobom nosi jake vjetrove i snažnu kišu, a meteorolozi predviđaju da bi vjetar mogao dodatno ojačati.

Oluja Leslie prerasla je u uragan. Kreće se Atlantikom prema Europi, a vjetrovi brzine 120 kilometara na sat mogli bi pogoditi Veliku Britaniju.

Uragan Leslie nad središnjim Atlantikom je uragan prve kategorije. Očekuje se da će ojačati u narednim danima.

Hurricane Leslie on its way towards the Azores next week, results in a very warm weather over Europe https://t.co/4F1z7UjKRb