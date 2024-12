FOTO/VIDEO Apokaliptične scene u Siriji: Pobunjenici srušili kipove i zapalili grobnicu željezne ruke koja je vladala zemljom 30 godina

Otkako je u nedjelju okončano pet desetljeća dinastičke diktature, kipovi Hafeza al-Asada i njegova sina i nasljednika Bašara srušeni su diljem Sirije.

Grob bivšeg sirijskog diktatora Hafeza al-Asada zapaljen je, prema brojnim izvješćima, samo nekoliko dana nakon što je ustanak srušio s vlasti njegova sina Bašara.

Snimke iz Qardahe, rodnog sela obitelji al-Asad u zapadnoj provinciji Latakiji, prikazuju dio mauzoleja i lijes u plamenu, a pokraj plamena pobunjeničke borce u uniformama.

Images emerge from Latakia, Syria, showing rebel fighters beside the burning tomb of Hafez al-Assad, father of ousted president Bashar al-Assad. The grave was desecrated in the family's ancestral village of Qardaha. #Syria #Assad pic.twitter.com/nQ8v6ZTy3P

Predsjednička palača opljačkana je u nedjelju, dok su kipovi obitelji Asad srušeni diljem zemlje, javlja euronews.

Dramatične scene dogodile su se tri dana nakon što su pobunjenici predvođeni islamističkom skupinom Hayat Tahrir al-Sham (HTS) zauzeli glavni grad Damask, nakon povlačenja sirijske vojske i bijega Bašara al-Asada u egzil.

Stariji al-Assad vladao je zemljom željeznom rukom tri desetljeća nakon što je došao na vlast državim udarom 1970. godine, ostajući na vlasti sve do svoje smrti od srčanog udara 2000. godine. Tijekom njegove represivne vladavine, njegove su snage rutinski progonile političke protivnike.

Nakon njegove smrti, naslijedio ga je sin Bašar, koji je prethodno radio kao oftalmolog u Londonu.

According to footage circulating online, Syrian opposition fighters have burned down and destroyed the grave of the former Alawite dictator of Syria, Hafez al Assad.



Hafez ruled Syria with an iron fist and was responsible for violently suppressing opposition to his rule. The… pic.twitter.com/xdn95DP6oK