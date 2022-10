Ogroman požar zahvatio je područje oko željezničke pruge i kuće u Aguascalientesu, u središnjem Meksiku, nakon sudara u kojemu je sudjelovala cisterna s gorivom.

Dramatična snimka požara postala je viralna na društvenim mrežama. Pojavila se i snimka crnog dima iz zraka koji pokriva veliko područje grada.

Na jednoj od snimci teretni vlak juri kroz plamen.

Meksička internetska stranica El Universal navodi da je evakuirano više od 1500 ljudi. Neke kuće i automobile progutala je vatra.

#Aguascalientes - Firefighters alongside state and municipal police responding to explosion at railway crossing within #CasaBlanca and #LaMéxico, with Civil Protection reporting around 2,000 people were evacuated (📹@diarioedomex_) pic.twitter.com/1FMEDsC80U