Kapetanica Lexi koja je na jedrilici primila Ivana Pernara, u svom je blogu navela razloge zbog kojih je požalila tu odluku.

Nakon provedenih mjeseci s Ivanom Pernarom na jedrilici, kapetanica Lexi odlučila je opet progovoriti o svom iskustvu s njim. Navela je niz neugodnih situacija i njegovih nevjerojatno uvredljivih izjava.

Skiperica kaže da je Pernara izbacila zbog njegovih stavova, ali i nezainteresiranosti za jedrenje. Dodaje da zna biti jako sladak, karizmatičan, a ponekad i šarmantan. "On je kršćanin s dobrim namjerama, fin momak, samo ima nered u glavi. Namjere su mu dobre, a ideje loše. Mislim da u Hrvatskoj sve to već znaju, a ja sve to sporo shvaćam", napisala je u svom blogu.

No, istaknula je da želi biti diskretna pa 90 posto stvari o Pernaru ne želi otkriti javnosti. Svejedno je napisala da je narcisoidan i da se nekoliko puta izderao na nju.

Navodi da većinu vremena provodi surfajući internetom s kojeg "pokupi ono najgore". Napisala je da Pernar često govori o "crncima" i Židovima. Citirala je njegovu izjavu da se ''u društvu crnaca nikada ne možeš opustiti".

''Divlji rasist i sociopat''

Dodaje da Pernar ističe kako su Židovi krivi za štošta, da je holokaust židovska propaganda, a ropstvo crnačka i da je Hitler trebao dovršiti svoje "konačno rješenje".

"Da, on je divlji rasist i sociopat koji voli naciste. Kad god se nečemu smije dok surfa na mobitelu ili računalu, pitala sam ga što je to tako smiješno, a to su uvijek bile najuvredljivije rasističke stvari koje možete zamisliti'', šokirana je Lexi.

"U svemu neprestano podbacuje. Beskoristan je. Više odmaže nego što pomaže. S njim je više troška nego koristi. Još uvijek moram sama odraditi 95 posto svih poslova oko jedrenja. Ne bavi se plovidbom, ne obraća pažnju, nije proaktivan i nije fokusiran. Uvijek je na mobitelu ili izgubljen u vlastitim mislima. Gotovo da uopće ne primjećuje moje postojanje i jedrilicu", napisala je Lexi.

Na koncu je rekla da će ga iskrcati s jedrilice prvom prilikom.