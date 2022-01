Captain Lexi je žena koja je na jedrilicu odlučila primiti Ivana Pernara i naučiti ga jedrenju. Nakon što je iskreno napisala svoje dojmove o njemu, u novom postu poručuje kako će morati svako sljedeće pisanje - cenzurirati.

Captain Lexi s Pernarom plovi i uči ga jedrenju, a nakon što je opisala svoje dojmove iz zajedničkog života, njezin je blog privukao veliku pažnju.

U novom postu kojega je objavila u nedjelju piše kako se odlučila zabaviti "plimnim valom ludosti" koji je pogodio njezin život prošli tjedan. Kako piše, njezini redovni čitatelji sigurno nisu svjesni nacionalne drame u Hrvatskoj koja se odvijala, a uključivala je nju i njezinu posadu.

"Čini mi se da, ne znam, moja nova posada - je kao hrvatski Trump! A nisam imala pojma, mislila sam da je samo neki tip. On je očito davno bio političar u Hrvatskoj i možda se čak i kandidirao za predsjednika...?", pita se Lexi u novom postu.

"Čini se da ga hrvatski tabloidi uhode gdjegod stigne, super je poznat u svojoj zemlji. Prije nekoliko dana hrvatske obitelji sjele su na večeru, a nacionalne televizije prikazale su me u donjem rublju na WildChildu kako podučavam svoju ozloglašenu ekipu", dodala je Lexi.

75.000 Hrvata preplavilo njezine stranice

"Bombardirala me iznenadna neželjena pažnja dok je 75.000 Hrvata preplavilo moju web stranicu i youtube kanal!", opisuje događanja od prošlog tjedna i dodaje da ju je sve to zapanjilo.

"Počeli su me kontaktirati hrvatski novinari. Još uvijek me pokušavaju kontaktirati za intervju o mojoj ekipi. Javili su se i sponzori sa svojim proizvodima! To je tako ludo", navodi Lexi.

Upozorava Hrvate da će sve koji je kontaktiraju s upitima o njezinoj posadi blokirati i izbrisati. "Ako imate pitanja o Ivanu - pitajte Ivana!", ističe Lexi.

"Ovo bi moglo biti šokantno za sve Hrvate koji su opsjednuti mojom posadom... ali moja web stranica, blog i YouTube kanali su zapravo o meni i mom životu, moja je ekipa tu samo kratkoročno u mom svijetu. Nisam imala pojma da će moj posljednji blog postati međunarodna vijest, a ovo mi predstavlja veliki problem", objasnila je.

"Dakle, kada se medijska oluja smiri, ovaj plimni val ludosti koji je pogodio moj život utjecat će na moje buduće pisanje namijenjeno čitateljima koji me redovno prate. Prvi put ikad moram cenzurirati ono što pišem. Od sada moram štititi svoju posadu od šakala i manje direktna u svojim budućim blogovima. Paparazzi su to uništili", zaključila je Lexi u postu koji možete pročitati ovdje.

8. siječnja objavila je poduži post o Ivanu Pernaru. Pisala je kako joj je dijelio komplimente, a onda su, nakon nekog vremena krenuli problemi.

Opisala je Pernarovu ovisnost o mobitelu, nedostatak koncentracije i pažnje te njegovu ishranu. "Ovaj klinac će me dotući", napisala je Lexi.