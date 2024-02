Održavaju se izbori u zemlji bliskoj Rusiji, oporbena čelnica iz egzila poručila: "To je farsa, cirkus"

Prvi put nakon osporavanih predsjedničkih izbora u ljeto 2020. i masovnih prosvjeda koji su uslijedili, Bjelorusija pod autoritarnim vodstvom Aleksandra Lukašenka u nedjelju održava opće izbore.

Uz 110 zastupnika u nacionalnom parlamentu, bira se i oko 12.000 zastupnika lokalnih skupština. Suradnici dugogodišnjeg vladara Aleksandra Lukašenka nisu odobrili neovisne izborne promatrače.

Prema analitičarima 69-godišnji Lukašenko prvenstveno želi iskoristiti glasovanje kako bi pokazao da ima punu kontrolu nakon prosvjeda prije tri i pol godine.

Bjeloruska oporbena čelnica Svetlana Tihanovska, koja je izbjegla u inozemstvo, istaknula je u četvrtak da izbori nemaju nikakve veze s demokracijom.

"To je farsa, to je show, to je cirkus, ali to nije izbor", ustvrdila je Tihanovska.

Osvrnula se i na brojne političke zatvorenike u Bjelorusiji. Aktivisti za ljudska prava navode da ih je više od 1400.

U kolovozu 2020. predsjednik Lukašenko, koji je na dužnosti od 1994., proglašen je pobjednikom predsjedničkih izbora. Opozicija je, međutim, vidjela Tihanovsku kao pravu pobjednicu.

EU također više ne priznaje Lukašenka kao šefa države. U tjednima nakon izbora došlo je do masovnih prosvjeda, koje je moćni državni aparat okrutno ugušio. Tada je uhićeno više od 35.000 ljudi.

Smatra se da je Lukašenko potpuno ovisan o Rusiji i čelniku Kremlja Vladimiru Putinu.