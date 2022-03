Zastava na Bijeloj kući do kraja tjedna bit će spuštena na pola koplja u čast bivše američke državne tajnice Madeleine Albright. Minutom šutnje počast joj je odana i u Vijeću sigurnosti UN-a. Prva žena na čelu State departmenta ostavila je dubok trag na prostoru bivše Jugoslavije. Ostat će zapamćena i po broševima kojima je često slala političke poruke.

Odana je počast bivšoj američkoj državnoj tajnici u Washingtonu i New Yorku. Madeleine Albright State Department vodila je u drugom mandatu tadašnjeg predsjednika Billa Clintona. Imala je ključan utjecaj na formiranje američke politike prema prostoru bivše Jugoslavije.

"Ona je bila pravi prijatelj Hrvatske u smislu, zalagala se da se Hrvatska vrati u svoje međunarodno priznate granice", kazala je Vesna Škare Ožbolt.

"S predsjednikom Tuđmanom nije bila baš najbolja kemija, ali su se apsolutno uvažavali", kaže Mate Granić, bivši ministar vanjskih poslova.

Imala je važnu ulogu u dvije rezolucije UN-a koje su bile temelj za Bljesak i Oluju. Zagovarala je oštriji stav prema bosanskim Srbima, podržala osnivanje UN-ova suda za ratne zločine i intervenciju NATO-a na Kosovu, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Danijel Vrbota.

Preminula bivša američka državna tajnica Madeleine Albright

"Ona je možda prva žena kao državna tajnica koja je Miloševiću jasno dala do znanja da čini ratni zločin", dodaje Škare Ožbolt.

S prostorom bivše Jugoslavije vezivalo ju je i djetinjstvo. Rođena Čehinja, bila je dijete diplomata na službi u Beogradu. Njezina obitelj iz Češke je morala pobjeći prvo pred nacistima, a kasnije pred komunističkim režimom kada se i skrasila u SAD-u. Bila je prva žena na čelu State Departmenta, feministica, često oštra na jeziku što su joj znali i zamjeriti.

"Ukratko bila je osoba koja je bila vrlo direktna. Ona ništa nije radila zakulisno. S njom je bilo zadovoljstvo surađivati pa čak i ako se oko nečeg ne slažete", kaže Granić.

"Pamtim je kao iznimno srčanu osobu u političkom smislu, jasnu preciznu. Osobu kod koje ste znali što hoće, što misli i što je spremna učiniti", kazala je Jadranka Kosor.

Bivša hrvatska premijerka Kosor imala je priliku upoznati tada već umirovljenu Albright na jednom radnom doručku u New Yorku.

"Ona je ustala i prišla k meni i prilazeći rekla nikad nemoj odustati. To se odnosilo naravno na našu zajedničku strast, a to su broševi. Ali dakako to je zapravo politička poruka, ne odustaj od svojih ideala, ne odustaj od svojih ciljeva", prisjetila se Kosor.

O svojim broševima kojima je često slala poruke objavila je knjigu.

