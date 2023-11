Okončana drama: Pronađena izuzetno otrovna zelena mamba, nevjerojatno gdje se skrivala

Nakon što je odjeknula vijest da je u nizozemskome gradu Tilbug pobjegla vrlo otrovna zelena dvometarska mamba, ispostavilo se da zmija zapravo nikada nije izašla iz svoga doma.

Njezin je vlasnik u ponedjeljak prijavio policiji da mu nedostaje zmija nakon čega je policija pozvala građane da ne napuštaju svoje domove i ni pod kojim okolnostima ne pokušavaju sami uloviti zmiju.

Pročitajte i ovo Nasilje nad ženama Ljubav i strast nemaju nikakve veze s tim: ''Svi plaćamo cijenu, ali drugačiji svijet je moguć"

Goed nieuws: de Groene Mamba (de slang) die maandagavond ontsnapt was, is terecht. Hij had zich verstopt achter een wand op de zolder van de eigenaar. Lees meer: https://t.co/w3GcubvLJJ #ladiesandgentlemenwegothim #tochwatfijnerslapen #groenemamba pic.twitter.com/xTz2aZSmKN