Pobjegla zelena mamba: "Izuzetno je otrovna, ostanite u kućama"

Izuzetno otrovna dvometarska zelena mamba trenutno je na slobodi u Nizozemskoj, rekla je policija nakon što ih je vlasnik u ponedjeljak navečer upozorio da mu nedostaje jedan gmaz.

Policija je građane upozorila da ostanu u kućama i ni u kojem slučaju ne pokušavaju uhvatiti zmiju u zamku.

In een huis aan de Goudenregenstraat in #Tilburg is maandagavond een Groene #Mamba ontsnapt. Dit is een zeer giftige slang. De politie roept mensen in de omving op om extra op te letten en niet in de buurt van de slang te komen. Lees meer: https://t.co/lhVq5qB1tl #slang pic.twitter.com/od2a27cbL5