Uragan Florence približava se obali Sjeverne Karoline. Razina vode počela se dizati i ona već prodire u kuće na obali.

Očekuje se da će na pogođenom području najviše štete napraviti ogromne poplave. Razina vode mogla bi porasti i nekoliko metara, a za veliki broj stanovnika, infrastrukturu i dio uz obalu to je ravno katastrofi, piše BBC.

Novinari američkog Weather Channela napravili su računalnu animaciju koja pokazuje što sve očekuje one koji se nisu odazvali na poziv za evakuaciju.

The latest iteration of our IMR group's work. This is what storm surge looks like. #Florence will make landfall in the next 36-48 hours and bring with it, 6-9 feet of potential storm surge. @parkertwc will show you what that looks like. @LocalNow @weatherchannel #NCwx #SCwx pic.twitter.com/mG9JjOOJeM