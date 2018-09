Iako se snaga uragana Florence u proteklih par dana smanjila, njegova se veličina povećala te bi u petak trebao pogoditi jugoistočnu obalu SAD-a, što će imati katastrofalne posljedice poput jakih vjetrova, naglih poplava te nestanka struje.

Valovi koje će uzrokovati uragan Florence mogli bi dosegnuti visinu od četiri metra. Njegovi će vjetrovi iz zemlje čupati kuće te izazvati štetu na građevinama. Kao što je to prošle godine učinio uragan Harvey, Florence će znatno usporiti kada dosegne obalu što znači da će izazvati veliku količinu kiše u dvjema američkim saveznim državama: Sjevernoj i Južnoj Karolini.

Prema prognozama, Florence bi trebao pogoditi SAD u petak, kada će biti uragan kategorije 3, izvještava Washington Post. Nacionalni centar za uragane (NHC) je upozorio na tri prijetnje koje će pogoditi Sjevernu i Južnu Karolinu: prva su visoki valovi koji će udariti u tipično suha područja, druga su nagle poplave izazvane obilnom kišom, a treća su jaki vjetrovi na obali i unutrašnjosti.

Evakuacija je naređena za više od 1,5 milijuna ljudi. "Moja poruka je jasna: 'Katastrofa je na vratima i ući će'", u srijedu je rekao guverner Roy Cooper. Vlasti nekoliko saveznih država su proglasile izvanredno stanje.

Na udaru uragana također će se naći šest nuklearnih elektrana. Federalna vlada uvjerava da se ništa značajno neće dogoditi. Međutim, Mary Catherine Green, glasnogovornica Duke Energy u čijem su vlasništvu elektrane, rekla je da se sve elektrane nalaze na predviđenoj putanji uragana.

CNN je izvijestio da je Jeff Byard, administrator Savezne agencije za upravljanje u hitnim slučajevima, rekao je da agencija trenutačno nije zabrinuta zbog spomenutih nuklearnih elektrana.

Veličina uragana zaokupila je pažnju astronauta koji su preko svojeg Twitter profila objavili snimke iz svemira.

Watch out, America! #HurricaneFlorence is so enormous, we could only capture her with a super wide-angle lens from the @Space_Station, 400 km directly above the eye. Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you. #Horizons pic.twitter.com/ovZozsncfh