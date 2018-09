Iako se snaga uragana Florence smanjila, njegova se veličina udvostručila. U petak bi trebao pogoditi jugoistočnu obalu SAD-a, a posljedice udara mogle bi biti katastrofalne.

Prema najnovijim informacijama, uragan Florence bi trebao pogoditi SAD u petak, kada će biti uragan kategorije 3. Uragan je oslabio za jednu kategoriju, no posljednje satelitske snimke pokazuju kako je njegova površina udvostručena, a Savezna agencija za upravljanje u hitnim slučajevima (FEMA) upozorava kako vremena za bijeg od posljedica udara uragana koji juri prema američkoj obali - gotovo da više i nema. Meteorolozi upozoravaju da uragan Florence donosi ogromne kiše i "katastrofalne poplave".

Iz FEMA-e poručuju da su sljedećih 36 sati odlučujući. Tijekom tog razdoblja očekuje se dolazak uragana Florence do američke obale. Pogođena područja bit će dijelovi Sjeverne i Južne Karoline i Virginije. Na području na koje će uragan udariti je 30 milijuna stanovnika i svi su oni u opasnosti. Prema posljednjim podacima, šest milijuna stanovnika potražilo je sigurnost u skloništima ili otišlo na područje koje neće osjetiti uragan Florence.

Na terenu su tisuće volontera Crvenog križa koji pomažu stanovnicima u nalaženju sigurnog mjesta dok oluja ne prođe. Stanovnici područja koje se priprema za udar uragana pozvani su da pomognu jedni drugima kako bi sve prošlo uz što manje problema. Upozoreni su da, u vrijeme prolaska uragana na njihovom području, u slučaju potrebe za intervencijom ne koriste za poziv u pomoć društvene mreže nego zovu 112. Iako se očekuje da će biti puno problema oko funkcioniranja tih službi i komunikacija, navodi se kako će se interventne službe odazvati na svaki poziv.

"Vjetrovi jačaju, uragan postaje sve opasniji. Ovo je smrtonosna oluja. Trenutno nemamo podataka o tome koliku štetu možemo očekivati. Udari vjetra i valova mogli bi biti vrlo opasni, kako za ljude, tako i za kompletnu infrastrukturu. Vrijeme za traženje sigurnog mjesta gotovo da je isteklo. Ponesite hranu, vodu i lijekove koje uzimate. Sve to bit će vam nedostupno danima, možda i duže", upozorio je Brock Long iz FEMA-e.

"Uz velike vjetrove koji će na obali podići pijesak u zrak, dolaze i valovi visoki do četiri metra koji bi mogli stvoriti dodatne probleme. Budite fokusirani i oprezni, nemojte se opustiti, ovo je smrtonosna oluja. Tražite sigurno mjesto za vaše obitelji i vas. Trenutna brzina vjetra koji prati uragan je 180 kilometara na sat. U trenutku kad uragan Florence stigne do obale ostajemo bez komunikacije, bez transporta, infrastruktura će biti uništena, sve na što smo navikli u svakodnevnom životu moglo bi biti uništeno i trebat će tjedni da se obnovi život na pogođenom području", dodao je Long.

"Oluja je smrtonosna. Svatko u evakuacijskoj zoni u Karolinama ili Virginiji mora napustiti to mjesto ODMAH, ako do sada nije", napisala je FEMA na Twitteru.

Storm surge is deadly. Anyone in an evacuation zone in the Carolinas and Virginia must leave NOW if they haven't yet. #Florence https://t.co/m3BKPoX5q4