Upravitelj mrtvačnice prestižnog fakulteta prodavao dijelove leševa: Uzimao je glave, mozgove, kožu i kosti

Cedric Lodge je navodno uzimao glave, mozgove, kožu i kosti od leševa doniranih medicinskom fakultetu Sveučilišta Harvard i prodavao ih online.

Prema optužnici, on i njegova supruga Denise prodavali su dijelove tijela kupcima u Pennsylvaniji i Massachusettsu. To je radio od 2018. do 2021. godine.

Tužitelji tvrde da je Lodge iskoristio svoj položaj upravitelja Programa anatomskih darova na Medicinskom fakultetu Harvarda kako bi raskomadao leševe donirane za medicinska istraživanja.

Studenti Harvarda koriste donirana tijela za proučavanje i prakticiranje medicinskih postupaka. Kada škola završi s korištenjem leševa, oni se često kremiraju, a posmrtni ostaci vraćaju njihovim obiteljima ili se pokapaju na sveučilišnom medicinskom groblju, navodi se u optužnici, piše BBC.

Lodge i njegova supruga optuženi su za kupnju, prodaju i otpremu dijelova tijela s ovih doniranih leševa.

"Ponekad je Cedric Lodge dopuštao drugima da uđu u mrtvačnicu Medicinskog fakulteta Harvard i pregledaju leševe kako bi odabrali što će kupiti", navodi se u priopćenju američkog državnog odvjetništva.

Katrina Maclean iz Massachusettsa i Joshua Taylor iz Pennsylvanije navodno su kupovali dijelove tijela.

U listopadu 2020. Maclean je kupila secirana lica za 555 eura koja je namjeravala preraditi u kožu. Maclean je vlasnica trgovine Kat's Creepy Creations. Računi na društvenim mrežama za poslovnu djelatnost pokazuju da se specijalizirala za izradu horor i gotičkih lutaka. Nije jasno jesu li dijelovi leševa korišteni u njezinim proizvodima. U optužnici stoji da je u trgovini skladištila i prodavala ljudske ostatke.

Taylor je navodno izvršio 39 elektroničkih plaćanja Lodge za ukradene dijelove tijela tijekom četiri godine, u ukupnom iznosu više od 34.198 eura. I Cedric i Denise Lodge odbili su odgovarati na pitanja novinara nakon prvog pojavljivanja u zgradi saveznog suda u New Hampshireu u srijedu. Sve osobe optužene su za urotu i međudržavni prijevoz ukradene robe. Budu li osuđeni, suočavaju se s kaznom do 15 godina zatvora.