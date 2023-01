Brian Walshe, suprug Srpkinje nestale u SAD-u, uhićen je zbog ometanja istrage nakon što je policija utvrdila da im je lagao. U podrumu njihove kuće policija je pronašla tragove krvi, kao i oštećeni krvavi nož. Ani još nema ni traga.

Uhićeni Brian Walshe (46) smješkao se dok ga je policija odvodila sa suda nakon što je uhićen zbog ometanja istrage. Policija je isprva objavila kako Briana ne sumnjiče u slučaju nestale Ane (39) s kojom ima troje djece, no u nedjelju je došlo do velikog obrata.

#BREAKING: The husband of missing Cohasset mother Ana Walshe was just taken from the police department bound for Quincy District Court where he faces a charge of misleading a police investigation. #WBZ pic.twitter.com/43yDa1VBYd