Kobnih 30 sekundi: Ovako su izgledali posljednji trenuci leta aviona u kojem je poginuo Prigožin

Avion Embraer Legacy 600 za koji se vjeruje da je prevozio Jevgenija Prigožina, srušio se u srijedu u blizini ruskog Tvera nakon što je poletio iz Moskve.

Mlažnjak nije pokazivao znakove problema sve do iznenadnog pada primljene visine u posljednjih 30 sekundi, pokazuju podaci.

Švedska internetska usluga koja prikazuje informacije o praćenju leta zrakoplova u stvarnom vremenu, Flightradar24, objavila je analizu posljednjih pola sata leta.

Prijemnici u mreži Flightradar24 prvi su primili podatke iz zrakoplova u 14:46 po UTC-u (16:46 po hrvatskom vremenu). Zrakoplov se penjao na visinu krstarenja od 28.000 stopa (oko 8.5 kilometara) od 14:59 UTC do 15:11 UTC, a podatke je nastavio slati do 15:20:14 UTC, prenosi Index.hr.

The aircraft was in level flight at 28,000 feet when it experienced an altitude upset, then descended at a high rate until data reception ceased at 19,725 feet. The graph below shows the final 32 seconds of received data from the time of deviation from cruise altitude to end of… pic.twitter.com/a47PnPaVQU