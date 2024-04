Propucani HGSS-ovac bori se za život, njegov otac ispričao što se dogodilo: ''Napadač je pucao po cijelom automobilu''

U KBC Split zaprimljene su tri osobe u ponedjeljak navečer nakon teškog incidenta koji se oko 19:30 dogodio u Kaštel Štafiliću, a u kojem su dvije osobe ranjene i to jedna pucnjevima iz vatrenog oružja, a druga udarcima sjekirom u glavu.

Napadač je uhićen i zadržan u prostorijama policije, kojoj je, prema neslužbenim informacijama od ranije poznat, a do svega je došlo nakon svađe zbog parkinga.

Otac HGSS-ovca na kojega je napadač pucao dok je sjedio u automobilu ispričao je što se dogodilo.



''Moj sin je do 19 sati bio dežuran na Malačkoj, a kad se vratio kući, zbog orkanskog juga parkirao je na ulici gdje inače ne običava stati, pred kućom muškarca koji ga je napao, koji tvrdi da je to njegovo, ali to je ulica. Izašao je iz kuće i počeo pucati po automobilu u kojem je bio moj sin, od stražnjeg dijela auta prema naprijed. Sin je uspio izaći iz auta, krenuo je prema kući stotinjak metara dalje. Došao je jedan muškarac koji mu je išao pomoći, a onda se ovaj napadač vratio s dvije sjekire'', kazao je za 24sata potreseni otac napadnutog HGSS-ovca i dodao da sin nikad ranije nije imao sukoba s muškarcem koji ga je propucao.

Pročitajte i ovo Vatrogasci ga pronašli Na kupalištu kod Varaždina utopio se Filipinac: Policija objavila nove informacije

Dvojica teško ozlijeđenih muškaraca zadržana u bolnici

Iz splitske policije zasad su potvrdili da je pružena liječnička pomoć dvojici muškaraca, koji su zadobili teške tjelesne ozljede i zadržani su na bolničkom liječenju.

Uhićenom je također pružena liječničku pomoć te mu je utvrđene teška tjelesna ozljeda nosa, otpušten je iz bolnice i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Splitu.

Pročitajte i ovo Demontaža Žestoka svađa Piletića i Benčić: "Molim?! Ovo je nevjerojatno. Ja znam da vi kradete, ali da tako bezočno lažete..."

Čovjeku koji je priskočio u pomoć napadnutom HGSS-ovcu slomljena lubanja

Više informacija o napadnutim i teško ozlijeđenim muškarcima doznaje se u KBC-u Split.



Napadnuti 46-godišnjak, koji je pripadnik HGSS-a, ima teške tjelesne ozljede trbuha, naime, zadobio je tri prostrijelne rane u području abdomena, lijeve natkoljenice i desne nadlaktice.

Hitno je operiran te smješten u Jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Trenutno je stabilnih vitalnih funkcija, no s obzirom na to da ima ozljede više organskih sustava i dalje je u životnoj opasnosti, kazali su iz KBC-a Split.



Drugi pacijent, 48-godišnji muškarac, koji je pohitao pomoći HGSS-ovcu nakon što je ustrijeljen, imao je otvorenu ranu u području glave i fraktura lubanje. Nakon obrade hospitaliziran je u Jedinici intenzivnog liječenja Zavoda za neurokirurgiju. On je stabilno i izvan životne opasnosti.

Pročitajte i ovo Istraga u Austriji Bečka policija za DNEVNIK.hr o nestanku male Danke: "Razgovarali smo sa svjedokom i pregledali snimku..."

Treći pacijent, 58-godišnji napadač ima prijelom nosne kosti i konvulziju pluća. Nakon liječničke obrade nije bilo indikacija da ga se zadrži na liječenju, kazali su iz bolnice.