Policija grada Tempe u Arizoni objavila je video koji prikazuje trenutak prije nego što je Uberovo automatizirano vozilo naletjelo na pješakinju i usmrtilo ju.

Objavljeni video ne prikazuje sam udarac, već se zaustavlja tik prije njega. U njemu se vidi kako pješakinja noću gura bicikl preko slabo osvjetljene ceste, i izlijeće pred Uberovo vozilo koje se, čini se, nije ni pokušalo zaustaviti.

U objavljenom videu je i snimka kamere koja se nalazi u vozilu. Ona prikazuje Uberovog vozača koji trenutak prije naleta na pješakinju nije ni gledao na cestu. Kad je shvatio da je pred njom pješakinja, bilo je prekasno za reakciju.

