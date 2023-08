VIDEO Uvid iznutra: Pogledajte kako izgleda priprema Rafalea za Hrvatsku

Počelo je stavljanje hrvatskih oznaka na letjelice u francuskoj vojnoj bazi. Tamo stručnjaci pripremaju borbene avione Rafale F3-R za primopredaju Hrvatskoj.

Francuski veleposlanik Gaël Veyssière je za Dnevnik Nove TV u travnju rekao kako je francuska strana impresionirana sposobnošću pilota i mehaničara koje su za taj posao odabrale hrvatske vlasti.

Pročitajte i ovo Potvrdio Ured predsjednika Kraj drame oko VSOA-e: Milanović supotpisao odluku o čelniku, imenovani i novi časnici

"Govorim o sposobnosti učenja i prilagodbe, jer ipak je to značajan skok, s MiGa-21 prijeći na Rafale. Tehnički, dijeli ih nekoliko generacija". Istaknuo je i kako je cilj da u Hrvatsku stignu u prvoj polovici 2024. godine, "znači otprilike za godinu dana. To će se odviti tako što će avioni u drugoj polovici godine, kad hrvatski piloti i mehaničari budu do te mjere spremni, postupno prijeći u ruke hrvatskih vlasti u Francuskoj i čim bude dovoljno aviona u toj skupini, recimo šest, hrvatski će piloti u hrvatskim zrakoplovima doletjeti ovamo. Tada će biti potpuno u službi hrvatskih vlasti", objasnio je veleposlanik.