Odbor koji istražuje napad na Capitol objavio je u četvrtak dosad neobjavljenu snimku na kojoj visoka američka dužnosnica Nancy Pelosi i drugi zastupnici u žurbi nazivaju ministarstvo obrane i osoblje Bijele kuće tražeći pomoć dok Trumpovi pristaše na silu ulaze u zgradu.

Na snimci se vidi Nancy Pelosi, demokratska predsjednica Zastupničkog doma, napeta, ali hladne glave, koju su zaštitari sklonili na sigurno 6. siječnja 2021.

"Mora biti načina da ljudi zadrže osjećaj sigurnosti i povjerenja koji im daje činjenica da država funkcionira i da možemo birati predsjednika Sjedinjenih Država", rekla je.

Toga dana zastupnici su sudjelovali na sjednici u Kongresu u Washingtonu na kojoj su trebali potvrditi pobjedu demokrata Joea Bidena na predsjedničkim izborima 2020. No mnoštvo pristaša Donalda Trumpa, koji je tvrdio da su izbori "namješteni", prosvjedovalo je ispred Capitola.z

Take 7 minutes to watch House Speaker Nancy Pelosi, Senate Majority Leader Chuck Schumer, Senate Minority Leader Mitch McConnell and others respond to the Capitol insurrection in previously unseen footage. pic.twitter.com/qFDdLSuMmM