Policija je zatvorila Kapitol nakon naleta vozila na policajce. Dvojica su ozlijeđena.

Američka policija izvijestila je da su sve zgrade Kapitola blokirane zbog ''vanjske prijetnje sigurnosti''. Jedan je počinitelj vozilom prošao kroz policijsku barikadu i zabio se u policajce.

Kako javlja AFP, ozlijeđena su dvojica policajaca.

#BREAKING Two officers hurt near US Capitol after being rammed by vehicle, police say pic.twitter.com/YM5tSVzEIA

Osoblju Kapitola je nakon incidenta rečeno da ne smiju napustiti zgradu ili pak ući u kompleks, prenosi Associated Press.

Policija je izvijestila da su uhitili počinitelja te su njega i ozlijeđene policajce prebacili u bolnicu.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6