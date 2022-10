Prije koji dan Dnevnik Nove TV donio je priču o žabi iz Zmijavaca. Konkretno – spomeniku toj životinji. No, nije to jedini spomenik žabi u Hrvatskoj, kao što to nije usamljena priča o neobičnim spomenicima. U potragu za njima dala se i reporterka Nove TV Sanja Jurišić.

Kamen temeljac položen je prije tri godine. Imotski je trebao dobiti spomenik Mercedesu. Ali, od njega još ništa, jer zapelo je na financijama. No, koji kilometar dalje, u Zmijavcima – spomenik je dobila žaba. Žabu ima i grad na četiri rijeke. U Karlovac je 2008. stigla iz Zagreba.



"Ako protrljate žabicu ovdje malo iza lijevog oka, vjerojatno će vam se želja ispuniti ako ste pažljivo birali i ako niste previše tražili", rekla je turistička vodičica Ivančica Šebalj iz Karlovca.

Ni tovar od Dalmatinaca nije puno tražio, ali jesu oni od njega. Pa Tribunj krasi spomenik tovaru. Oda je to životinji bez koje je nekoć život kraj mora bio nezamisliv.

Baš kao i život danas bez turista. Pa su Makarani napravili – spomenik turistima. Legendom je ubrzo postala ona da je sreća dotaknuti dojku mlade turistice. A dok se Opatija diči gracioznom Madonom, Split udara kontru. I to spomenikom neisklesanom tijelu.

Ima Split još isklesanih neobičnih aduta! 2006. podignut je spomenik splitskom težaku. Motika je ovdje stigla iz splitskog škvera. A da nije motike, ne bi ni krumpiri mogli iz zemlje. Prvi spomenik “sirotinjskoj hrani” pronašli smo u međimurskom selu Belica.

Ovakvo nešto još niste vidjeli: U općini kraj Imotskog otkriven neobičan spomenik

FOTO/VIDEO Turisti uriniraju i povraćaju gdje stignu, Splićani zgroženi: "Kap je odavno prelila čašu"

Potjeh, vitez Relja i Zmaj, Šegrt Hlapić – svi oni krase ulice i trgove u bajkovitom Slavonskom Brodu. Jer ovdje je pisala i živjela Ivana Brlić Mažuranić. Ali grad je ovo i Malene i Klepetana. Pa je pet metara visoka roda tu kao spomen na bezuvjetnu ljubav.

U istom gradu otprije 10-ak dana, mogu se pohvaliti i spomenikom očinstvu. U snažnim rukama otac drži sina, a zajedno su potpora grani staroga jasena. Ničega ovoga ne bi bilo bez dobre energije, pa su se u Puli dosjetili i toga! Nisu prvi, barem u Europi, ali imaju Reokalifor - sprovodnik dobre energije. A najveći u Europi spomenik Sfingi ima Zadar.

Duga pet, visoka tri metra. Pretpostavlja se da je izgrađena 1918. godine, a da ju je napravio Giovanni Smirich u spomen na prerano preminulu suprugu Atilliu. Godinama golica ova Sfinga maštu i Zadrana i gostiju. A prema jednog romantičnoj legend, kažu da ispunjava ljubavne želje.

A želja grada Zadra je da ovu kulturnu baštinu sačuva. Ušminkana je nedavno, europskim novcem. A u gradskoj upravi se nadaju da će ubuduće biti nezaobilazna točka turističkog Zadra.