Novinarska ekipa Sky Newsa koja je izvještavala o ratu u Ukrajini napadnuta je prošli ponedjeljak. Danas je medijska kuća objavila video na kojem se vidi kako bježe dok spašavaju živu glavu. Kamere su cijelo vrijeme uključene.

Ekipa Sky Newsa u prošli ponedjeljak je upala u zasjedu dok su se pokušali vratiti u Kijev. U petak su objavili kratki video spašavanja, a danas su na webu dodali i dužu verziju.

Kamere su tijekom napada cijelo vrijeme uključene. Na snimci se vidi kako prvi metak pogađa u automobil, čini se kao da je bio slučajan. No onda se pucnjava ponavlja. Pokušavaju zaustaviti metke, viču da su novinari. Ali paljba ne prestaje. Shvaćaju da su upali u zasjedu.

"Mislim da sam pogođen", u jednom trenutku se čuje.

Kamerman Richie Mockler je ranjen kao i dopisnik Stuart Ramsey.

"Meci su prolazili kroz cijeli automobil, uništeni su vjetrobran, sjedala, volan i upravljačka ploča. Ukrajinci su nam kasnije rekli da smo upali u zasjedu ruskog izviđačkog diverzantskog odreda. Bilo je profesionalno, meci su se stalno zabijali u auto - nisu promašili... Znali smo da moramo izaći da preživimo, ali paljba je bila intenzivna", rekao je Stuart Ramsay.

Cijeli, produženi video pogledajte OVDJE.

Ekipa se nakon toga vratila u Veliku Britaniju.

