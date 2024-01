VIDEO Putinovo novogodišnje obraćanje podiglo prašinu: "Čestitku je očigledno generirala umjetna inteligencija"

Televizijski govor predsjednika duga je tradicija u Rusiji koja je započela još za vrijeme Sovjetskog saveza, kada se obraćanje čelnika Leonida Brežnjeva prije ponoći emitiralo u svakoj od 11 vremenskih zona Rusije.

U svojem novogodišnjem obraćanju ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da "ne postoji sila koja može razdvojiti Ruse" te da mogu riješiti i najteže probleme.

Putinovo obraćanje pokrenulo je lavinu komentara na društvenim mrežama te su se ponovo pojavile različite teorije. Ovog puta pojedinci tvrde da je Putin imao digitalnu pomoć.

"Očigledno je Putinovu novogodišnju čestitku generirala umjetna inteligencija", objavio je Mykhaïlo Golub na platformi X. Na snimci je vrat ruskog predsjednika zaokružio plavom bojom čime je skrenuo pozornost na neobičan izgled njegova vrata.

Apparently, the New Year greeting of Putin was AI-generated pic.twitter.com/kY4qRI3tzO