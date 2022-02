Novinar je zaokupio pažnju javnosti nakon što je objavio video na kojem izvještava o stanju u Ukrajini na čak šest jezika.

Poliglot Philip Crowther, novinar koji je izvještavao o stanju u Ukrajini privukao je pažnju mnogima - jer govori čak šest jezika!

Obraćajući se raznim novinskim organizacijama diljem svijeta, detaljno je opisao nove događaje na engleskom, luksemburškom, španjolskom, portugalskom, francuskom i njemačkom, piše Huffington post.

Videozapis je postao viralan na društvenim mrežama i u kratkom roku prikupio oko dva milijuna pregleda. Prema njegovoj internetskoj stranici, pokriva američku diplomaciju, vanjsku politiku, politiku i aktualne događaje, kao i izvještavanje o najnovijim međunarodnim vijestima iz svijeta.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT