Palestinski ekstremisti u Gazi zasuli su raketama Izrael u utorak, drugi dan za redom, na što je Izrael odgovorio zračnim napadima na palestinsko područje. Šef izraelske hitne pomoći Eli Bin je kazao da su u Ashkelonu prilikom raketnog napada palestinskih militanata ubijene dvije žene.

Hamas je priopćio da je u petominutnoj baražnoj vatri ispalio 137 raketa na obalne gradove Ashkelon i Ashdod, južno od Tel Aviva. Na televizijskim snimkama se vide najmanje dvije kuće u plamenu. U Ashkelonu je pogođena škola, a nastava je prekinuta.

Lokalni mediji javljaju da su mete raketa iz Gaze bio Tel Aviv i drugi veliki gradovi. Brigada Al-Kasam, vojno krilo Hamasa, priopćilo je da je lansirano stotine raketa. Palestinci su rekli da je posljednji napad odgovor na uništenje stambenog kompleksa u Gazi u izraelskom raketiranju.

Sirene koje upozoravaju na zračni napad oglasile su se u Tel Avivu u utorak navečer i nekoliko eksplozija čulo se u središtu grada. Upozorenje na raketni napad došlo je nakon što je izraelska vojska uništila višekatnicu Toranj Hanadi, navodno stambenu zgradu, u kojoj su se nalazili i uredi članova Hamasa u Pojasu Gaze. Stanari zgrade upozoreni su prije napada i rečeno im je na napuste zgradu, kazali su očevici.

"Ako neprijatelj nastavi s raketiranjem stambenih zgrada, Tel Aviv će se suočiti s ogromnim raketnim udarom koji premašuje ono što se dogodilo u Ashkelonu", rekao je glasnogovornik Al-Kasama Abu Ubayda.

Naime, Izrael je nakon napada odgovorio zračnim udarima na Gazu. Zdravstvene vlasti u Pojasu Gaze tvrde da se sveukupan broj poginulih popeo na najmanje 28, uključujući desetero djece. 152 osobe su ozlijeđene, priopćeno je. Rakete su u Holonu, južnom predgrađu Tel Aviva, pogodile autobus pun ljudi, piše RT.

Izrael osporava objavljene brojke i tvrdi da je u uzvratnoj akciji ubijeno 15 boraca Hamasa i troje pripadnika Islamskog džihada te da je trećina od 250 palestinskih raketa ranije eksplodirala što je izazvalo žrtve među palestinskim civilima.

Izraelski Channel 12 prikazao je crni stup dima nad Tel Avivom, dok se fotografija zapaljenog autobusa proširila društvenim mrežama.

ISRAEL: A bus was hit by rocket fire in the area of Holon, south of Tel Aviv. The bus was reportedly empty. pic.twitter.com/vgGiovyW4s