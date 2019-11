Izraelska vojska objavila je da je gađala Hamasove ciljeve u Gazi u subotu ujutro, nakon što su u noći ispaljene rakete prema izraelskom gradu Beershebi.

Dvije rakete ispaljene su prema Beershebi iz Gaze oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu, a obje je srušila izraelska vojska, napisala je vojska na Twitteru. "Kao odgovor na rakete ispaljene iz Gaze na izraelske civile tijekom noći, naše su snage pogodile terorističke ciljeve Hamasa u Gazi. Hamas će snositi posljedice zbog napada na izraelske civile. Ostajemo spremni za razne scenarije", napisali su.

