Novi masovni prosvjedi diljem Srbije, obratio se Vučić: "Zahvalan sam Hrvatima i Albancima na ocjenama da sam gotov"

Nakon što je ujutro neopozivu ostavku podnio srbijanski premijer Miloš Vučević, nekoliko sati poslije i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, a studenti i dalje prosvjeduju, nakon sjednice Vlade obratio se srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Na konferenciji za novinare je rekao da će se za 10 dana znati hoće li Srbija dobiti novu Vladu ili će se ići na nove izbore.

"Prijelaznih vlada neće biti"

"U Srbiji nam je ugrožena stabilnost i građanski mir, ugroženo je mnogo toga i to pod ogromnim pritiskom izvana. Ovdje se podupire protuzakonito ponašanje na svaki mogući način.

Naš glavni zadatak do nove vlade ili izbora je čuvanje stabilnosti, osobno ću se time pozabaviti. Vlada je sad tehnička. Sve ovo što se događa je nanijelo veliku štetu Srbiji i našoj ekonomiji, ali oni koji to provode po stranom nalogu su to i znali. Ako ne bude izabrana u roku od tih 30 dana, raspisuju se novi izbori", rekao je Vučić.

"Zahvalan sam našim hrvatskim susjedima i Albancima na ocjenama da sam gotov. To mi je potvrda da sam jako dobro radio neke stvari."

Rekao je da prijelaznih vlada neće biti.

"Neću uništavati ovu zemlju, neću najneodgovornijima dati priliku da potpuno razore ovu zemlju. U tom slučaju imat ćemo izbore, pa da vidimo kako stoje stvari s tom navodnom ogromnom podrškom", poručio je.

O incidentu u Novom Sadu

"Sinoć smo predstavili važne stvari za budućnost naše zemlje, prije svega, u potpunosti ispunili sve zahtjeve koje su postavljali studenti, obavili posao koji nije bio lak, riješili neka pitanja koja se krše čak i s mojim principima, a tiču se pomilovanja od krivičnog gonjenja", rekao je.

"Zadovoljni smo onim što smo postigli, ne zato što smo naivni da povjerujemo da će netko skočiti i reći sve ste ispunili. Sinoć se dogodilo nešto skandalozno što ne razumijemo, Milan i Miloš to nisu razumjeli. Momci su jurili ove po ulicama Novog Sada, nanijeli su povrede djevojci. Ona je dobro, sutra će uz još jednu intervenciju biti dobro. Napravili su ogromnu štetu državi", istaknuo je Vučić.

Vučić je ponovno ustvrdio da su svi studentski zahtjevi u potpunosti ispunjeni te da će sutra potpisati i pomilovanje za uhićene prosvjednike, premda se to, dodao je, protivi njegovim principima.

Komentirajući studentske blokade fakulteta i građanske prosvjede, ustvrdio je kako oni izazivaju bijes većinske Srbije koji svakog dana raste i da se tog bijesa plaši.

"Molim ljude koji me poštuju - pustite ih, neka šetaju i rade šta hoće, pustite ih, posvetite se svom poslu", poručio je Vučić svojim pristašama.

