Južina uskoro završava, što nam dolazi nakon toga? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Druga polovina ovog tjedna bit će hladnija. Do vikenda to još neće biti nagli pad temperature, već će postupno, svakim danom biti malo svježije, a onda će u subotu malo jače zahladiti. No i tada ostaje iznad prosjeka i ono što će mnoge obradovati je da ćemo imati i puno sunca do kraja tjedna.

Jedna slabija fronta sa zapada stigla je u utorak poslijepodne do Hrvatske - donijela je kišu, ponegdje i grmljavinu te blaži pad temperature. Ta se fronta brzo premješta dalje na istok tako da u ovim trenucima već napušta našu zemlju, a iza nje tlak zraka raste i atmosfera se stabilizira.

U takvim će uvjetima u srijedu ujutro u velikom dijelu zemlje biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Više oblaka bit će samo u Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici – tamo će biti pretežno oblačno, i prema podnevu može pasti malo kiše. I dalje će puhati jugo i jugozapadni vjetar, ali znatno slabije nego danas i jučer, uglavnom slabo do umjereno. Jutro posvuda svježije - najniža će temperatura na kopnu biti oko pet, a na obali od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj većinom biti sunčano, s promjenjivom naoblakom. I dalje će puhati jugozapadni vjetar, no za razliku od danas, bit će samo slab, uz temperaturu oko 14 stupnjeva, što je osjetno manje nego danas, ali i dalje iznad prosjeka.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice do pretežno sunčano. Naoblaka će i ovdje biti promjenjiva tijekom dana, a vjetar slab, južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 14 i 16.

U Istri i Primorju poslijepodne će se vrijeme smirivati i razvedravati. Bit će djelomice, do pretežno sunčano. Samo je lokalno moguće još malo kiše, osobito na širem području Rijeke. Vjetar će slabjeti i mijenjati smjer, prevladavajuće će puhati s juga. A najviša temperatura bit će od 12 do 14.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ali i ovdje uz tendenciju razvedravanja. Pri tome će više sunca biti u Lici, dok je u Gorskom kotaru moguće još malo kiše. Jugozapadni vjetar će slabjeti, a temperatura rasti do vrijednosti između 9 i 13 stupnjeva.

U Dalmaciji će se poslijepodne naoblačiti, s juga, međutim bit će to uglavnom samo visoki i tanki oblaci tako da će i dalje biti djelomice sunčano. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz temperaturu oko 15 Celzijevih stupnjeva.

Sljedećih će dana na kopnu biti promjenjivo oblačno uz puno sunčanih razdoblja. U četvrtak i petak ujutro bit će magle. Većinu vremena ostat će suho, samo u petak navečer na sjeverozapadu mjestimice može pasti malo kiše.

Vjetar će oslabjeti, puhat će većinom slabo, jedino u petak navečer, prije kiše, prolazno umjeren sjeverac. Temperatura će biti sve niža, a naviše će se to osjetiti za vikend kad će maksimalna ponovno biti ispod 10.

Na Jadranu će sljedećih dana biti većinom sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Puhat će umjerena tramontana, a zatim će u subotu zapuhati i ojačati bura. Temperatura će zbog toga biti u blagom i postupnom padu.

U svakom slučaju, južina uskoro završava. Druga polovina tjedna bit će hladnija. Imat ćemo puno sunčana vremena, većinom će biti i suho, no, sa slabljenjem vjetra i razvedravanjem, treba računati na jutarnju maglu u unutrašnjosti. Najizglednija je u četvrtak.

