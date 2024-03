Novi konzul BiH u Rijeci: Nalazi se na crnoj lista SAD-a i bivši je Dodikov savjetnik

Predsjedništvo BiH imenovalo je za generalnog konzula te zemlje u Rijeci Milana Tegeltiju koji je pod američkim sankcijama zbog korupcije, a ranije je bio prisiljen zbog toga podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV).

Generalni konzulat BiH u Rijeci formalno je otvoren još u kolovozu 2022. godine no prvi generalni konzul imenovan je tek 29. veljače ove godine. Tegeltija je osobno u objavi na društvenoj mreži X u nedjelju potvrdio kako je upravo njemu povjerena ta dužnost. Pojasnio je kako je to objavio kako bi odgovorio na brojna novinarska pitanja, no neobično je to što je Tegeltija ubrzo tu objavu požurio izbrisati.

Tegeltija je bio u savjetničkom timu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i slovio je za jednog od njegovih najbližih suradnika otkako je u prosincu 2020. godine podnio ostavku na mjesto predsjednika VSTV-a, tijela koje je zaduženo za imenovanje svih sudaca i tužitelja u BiH.

Tegeltija je na ostavku bio prisiljen nakon što su mediji objavili snimke na kojima on dogovara kako će jednom poduzetniku pogodovati u pravosudnom sporu odnosno kako će utjecati na imenovanje jedne sutkinje iz Banje Luke.

Nakon podnošenja ostavke Dodik je odmah imenovao Tegeltiju za svog savjetnika za pravna pitanja no američke su ga vlasti u siječnju 2022. uvrstile na popis osoba kojima je zabranjen ulazak u SAD i zamrznuta imovina s obrazloženjem da je umiješan u "ozbiljnu korupciju".

"Postoje vjerodostojne informacije da je Tegeltija svoj položaj iskoristio za traženje koristi u zamjenu za miješanje u sudski proces, kao i za manipulaciju imenovanjima sudaca i u drugim javnim poslovima", stajalo je u obrazloženju State Departmenta.

SAD je istodobno kada je sankcioniro Tegeltiju dodatne kaznene mjere uveo i njegovom šefu Dodiku, također ga označivši umiješanim u korupciju.

Prve sankcije Dodiku SAD su uvele još 2017. godine i to zbog ugrožavanja provedbe Daytonskog sporazuma.