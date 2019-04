Nove detalje ubojstava banjolučkog biznismena Slaviše Krunića i člana njegovog osiguranja, koje je šokiralo BiH, na svojem je blogu iznio novinar Slobodan Vasković. Ubojice su danima pratile Krunića prije nego što su se odlučili za mjesto napada.

"To svjedoči mjesto na kojem je pucano; Do njegove kuće moglo se stići na dva načina, ali on je uvijek korisitio put na kojem je i organizirana sačekuša. Ubojice su automobilu prišle na zavoju u kojem je automobil morao usporiti", piše Vasković na svojem blogu.

Navodeći opis koji je dobio od svojih izvora, ubojice su automobilu u kojem su bili Krunić, njegov član osiguranja Žarko Pavlović i vozač Goran Ilić, prišli sa strane na kojoj je sjedio Krunić.

"Jedan od ubojica je išao direkno na Krunića, dok je drugi ciljao u pratioca. Krunić je pogođen kroz prednje vjetrobransko staklo i to sa dva direktna hica u glavu. Riječ je o pancirnom streljivu. Krunića je, po svemu sudeći, likvidirao Benedi Đukanović, koji je u bijegu. Krunić je na mjestu napada podlegao. Nije poznato tko je od ostalih uhapšenih i osumnjičenih za ubistvo likvidirao Žarka Pavlovića, koji je, također, pogođen u glavu", piše nadalje Vasković, citirajući svoj izvor.

Spomenuti Đukanović je, prema istom izvoru navodno sa sobom odnio i pušku ubijenog napadača Željka Kovačevića.

Jedina preživjela žrtva tog napada, vozač Goran Ilić, spasio se tako što se borio s ubojicama unatoč više prostrijelnih rana, piše Vasković.

Na kraju zaključuje kako "nema dileme da je ubojstvo Krunića naručeno", no dodaje da se još uvijek ne zna i tko bi bio naručitelj tog ubojstva.

U međuvremenu, pripadnici policije Unsko-sanskog kantona u Sanskom Mostu uhitili su braću N.Ć. i A.Ć., potvrdio je zapovjednik policije Unsko-sanskog kantona Mujo Koričić. Njih se i službeno dovodi u vezu s navedenim ubojstvima, prenose mediji u BIH.

Policajci MUP-a Republike Srpske su u utorak uhitili i osobe s inicijalima E.B. i M.G. Policija ih sumnjiči za kazneno djelo 'teško ubojstvo' i 'ubojstvo u pokušaju'.

Kod Dervente je, prema pisanju medija u NiH zaustavljen automobil u kojem se nalazio Benedi Đukanović, no on je pušten nakon kontrole, jer u tom trenutku nije bio osumnjičen za ubojstvo.