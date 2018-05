Nove polemike pokrenule su riječi jedne od žrtava čileanskog svećenika koji je svoju orijentaciju priznao u razgovoru Papi Franji.

Juan Carlos Cruz jedan je od prvih žrtava čileanskog svećenika pedofila koji je javno istupio i progovorio o zlostavljanjima. On i ostale žrtve nedavno su bili na sastanku s Papom u Vatikanu.

"Rekao sam mu: Sveti oče, znam da su me klevetali, rekli su da sam izgubio vjeru i da sam poremećen. Bojim se da ćete i vi misliti da je loše to što sam homoseksualac. On mi je rekao: Gledaj, Bog te voli takvoga. Bog te stvorio takvoga. Papa te voli i ti moraš voljeti sebe", govori Cruz.

LGBT zajednica ove papine riječi smatra još jednim znakom Papine namjere da u katoličku crkvu prihvati osobe homoseksualne orijentacije.

"To su bile izvanredno ohrabrujuće riječi. Možemo reći da su u potpunoj suprotnosti sa službenom retorikom kakvu smo tijekom godina mogli čuti iz Vatikana i Rima. Puno puta Vatikan je bio na meti optužbi da koristi uvredljiv rječnik prema nekim homoseksualcima. Ali papa je pružio vrlo pastoralne i pomirljive riječi Huanu Karlosu, koje od poznatih Papinih riječi: "tko sam ja da sudim?" dolaze do "Bog te voli"", govori vatikanski analitičar, Christopher Lamb.

S druge strane, crkva iako poziva da se homoseksualci i lezbijke poštuju, ima drugačiji stav.

"Katolička crkva homoseksualnost smatra grijehom. Ali to je aktivnost, tako da su svi ljudi, pogotovo ako ste u milosti, zapravo na putu prema svetosti. Što se tiče Juana Carlosa, on je kršćanin i katolik i neki ljudi su mu se rugali zbog njegovog iskustva s homoseksualnosti. Papa ga je ohrabrivao kao kršćanina", govori vlč. Robert Gahl.

Iz Vatikana, u skladu sa svojom politikom, nisu htjeli komentirati papine privatne razgovore.